Fiskere afprøver myte - og den passer!

Da de færøske fiskere Rúni Djurhuus og Bjarni Samson fangede en havkat i Barentshavet, besluttede de sig for at teste en gammel myte.

Havkatten har et kraftigt bid, men de havde begge hørt fra andre fiskere, at havkattens afskårne hoved kunne bide endnu hårdere på egen hånd.

- Så det besluttede vi os for at afprøve med en sodavandsdåse, fortæller 35-årige Rúni Djurhuus til Caters News.

Som sagt, så gjort i videoen over artiklen, hvor de to fiskere finder ud af, at der er noget om snakken. Havkattens kæber lukker nemlig sammen om dåsen og kvaser den i løbet af et kort øjeblik.

- Det første bid fik mig til at indse, hvor stærkt et bid disse fisk har, men det andet bid med det afskårne hoved var det mest overraskende.

- Jeg var ikke klar over, at de kunne bide hårdere med afskåret hoved, men videoen bekræfter det, lyder det fra Rúni Djurhuus, inden han konkluderer:

- Heldigvis er vi aldrig blevet bidt af en havkat.

Her er Rúni Djurhuus på arbejde i høj søgang på Barentshavet. Video: Rúni Djurhuus.

