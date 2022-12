Fiskere efterlyser national plan mod sulten fugl

Fra torsk i Østersøen til laks i Vejle Å.

Skarver gør et for stort indhug i bestanden af både saltvands- og ferskvandsfisk i danske farvande, søer og vandløb. Derfor er der brug for en national plan for regulering af bestanden.

Det mener både Danmarks Fiskeriforening og Danmarks Sportsfiskerforbund.

Som det er i dag er, kan man lokalt indhente tilladelse til at regulere skarven, der er en fredet fugl.

Men der er brug for en landsdækkende plan, mener Svend-Erik Andersen, der er formand for Danmarks Fiskeriforening.

- Det bør ikke være fiskerne selv eller lokale organisationer, der skal stå for at aflive skarven. Det vil ikke gøre en forskel for bestanden af skarver i det store billede.

- Det bør være Naturstyrelsen, der laver en landsdækkende plan for reguleringen, Svend-Erik Andersen.

Ifølge fiskeriforeningerne er bestandene af saltvandsfisk som torsk, ålekvabbe, ål og skrubbe under pres fra skarven og er blevet kraftigt reduceret de senere år.

Til trods for, at der fiskes mindre end tidligere både erhvervsmæssigt og rekreativt, lyder det fra fiskerne i et fælles opråb.

Derudover er bestandene af snæbel, stalling, bækørred og havørred under pres, fordi skarverne går på jagt efter føde i deres vandmiljøer.

- Vi er blevet enige med sportsfiskerne om, at det er et problem, som man er nødt til at tage hånd om, siger Svend-Erik Andersen.

At skarvernes indtag af fisk har gjort et væsentligt indhug i flere arters bestande fremgår også af data fra DTU Aqua, der forsker i økosystemernes udvikling i hav og ferskvand.

- Det er mere kritisk nu, end det har været tidligere. Vi bliver for eksempel ved med at se, at de små fisk i de kystnære farvande fra Lillebælt og Storebælt og helt over til Østersøen og Bornholm forsvinder.

- En af årsagerne er efter vores opfattelse, at mange af dem bliver spist af skarver, siger Svend-Erik Andersen.

Skarver lever i kolonier. Ifølge Dansk Ornitologisk Forening blev der i 2020 registreret det højeste antal skarv-kolonier i Danmark nogensinde.

Antallet faldt dog med 4,6 procent i 2021 sammenlignet med 2020.

Sidste år blev der registreret 31.032 skarv-redder fordelt på 83 kolonier.

Svend-Erik Andersen påpeger, at antallet af skarver er højt også uden for de danske grænser. Derfor er der ikke kun brug for en dansk handleplan.

- Der skal også tages initiativ til at reducere bestanden i resten af Nordeuropa, siger formanden for Fiskeriforeningen.