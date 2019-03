Fiskere lagt for had: Trak levende haj efter speedbåd

Det vakte voldsom vrede, da der i juli 2017 dukkede optagelser op på sociale medier, der viste en levende haj blive trukket i halefinnen efter en speedbåd i farvandet ud for Miami.

Alverdens dyrevenner krævede de ansvarlige straffet, og nu er det ønske så delvist blevet opfyldt.

Ifølge New York Post kendte bådens kaptajn, 22-årige Michael Wenzel, sig torsdag skyldig i dyrplageri og ulovligt fiskeri i et forlig, der indebærer 10 dage bag tremmer samt 11 måneders betinget fængsel for Wenzel.

Dommen skaber ikke jubel blandt dyreelskere, som mener at Michael Wenzel slipper alt for billigt.

- Han er en priviligeret dreng, udtaler Marie Galbraith fra dyrerettighedsgruppen Florida Voices for Animals, ifølge Tampa Bay Times. Hun mener, at dommen højest er 'et rap over nalderne' for Wenzel.

Michael Wenzels advokat, Charles Britt, mener dog, at dommen er rimelig baseret på de fremlagte beviser.

I retten blev der sået tvivl om hvorvidt hajen var i live, da den blev trukket efter båden, og en del af anklagen mod Wenzel blev derfor droppet. I den nævnte optagelse kan en af fiskerne ellers tydeligt høres sige 'se, den er næsten allerede død'. Hør selv efter over artiklen.

- Jeg har det klare indtryk, at intet andet end en længere fængselsdom ville gøre disse dyreaktivister glade, udtaler advokaten.

Du kan se den vanvittige optagelse over artiklen.