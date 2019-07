Fitness-babe har meget usædvanlig hobby: - Folk tror ikke på det

Leah Shutkevers job kræver, at hun er åleslank og pænt markeret. Den 29-årige fitnessmodel tjener sine penge ved at lave photoshoots, hvorefter hendes billeder bliver solgt til diverse sundhedsmagasiner.

Men når weekenden nærmer sig, forlader hun sine faste træningsrutiner og strenge diæt.

Hun er nemlig konkurrencespiser.

Det skriver den britiske tv-station Channel 4, som også har lavet en dokumentar om hende.

Den engelske kvinde træner seks gange om ugen, og hun kan dødløfte 90 kilo. Men hun kan også indtage 3000 kalorier på under et minut.

- Jeg har altid elsket at konkurrere. Jeg fandt ud af, at jeg kunne spise donuts meget hurtigt, fordi jeg bider og sluger på samme tid, siger Leah Shutkevers.

Sidenhen har hun lært af overføre denne særlige teknik til andre madvarer. Og der gik ikke længe før, at hun begyndte at deltage i spisekonkurrencer rundt omkring i landet.

Leah Shutkever oplever dog, at mange har svært ved at tro på hende.

- Der er en generel misforståelse af, at det kun er kæmpestore mænd, som deltager. Og folk tror ikke på mig, når jeg træder op på scenen. De tænker sikkert, at jeg skal overvære spisekonkurrence, fortæller hun.

Fra tyk til tynd

Da Leah var yngre, blev hun udsat for massiv mobning. Hun begyndte at tage voldsomt på, men havde svært ved at tabe kiloene. En dag valgte hun at prøve bodybuilding, som hun hurtigt blev bidt af.

Pludselig fik hun det bedre med sig selv og tabte kilo efter kilo. Det gav hende en god dosis selvtillid, som også styrkede hendes selvværd.

Men hendes søde tand har aldrig forladt hende. Når hun deltager i spisekonkurrencer, kan hun give slip på sig selv.

Verdensrekord

Den 29-årige fitnessmodel har vist sig at være meget talentfuld. Hun har verdensrekorden for at spise en burrito. Det tog kun 44 sekunder for hende, at ondulere den.

Leah Shutkever er også blevet et hit på de sociale medier. Hendes Youtube-konto har 33,000 abonnenter og på Instagram har hun over 15,000 følgere.

Hendes mål er at blive Storbritannien mest vindende konkurrencespiser.