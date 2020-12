Fitnessboss afviser snydetendens: En storm i et glas vand

Danmarks næststørste fitnesskæde kan ikke nikke genkendende til beretninger i medierne om, at danskere valfarter til åbne kommuner for at træne

38 danske kommuner fik mandag besked om, at blandt andet deres restaurant- og idrætsliv skulle lukke ned som følge af stigende coronasmitte.

Torsdag lader det til, at endnu flere danske kommuner vil få at vide, at de bliver omfattet af nye restriktioner - men ikke alle.

Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, opfordrede på et pressemøde mandag kraftigt til, at danskere fra lukkede kommuner ikke tager på udflugt til åbne nabokommuner.

Herefter har der lydt historier i medierne om en restaurant i Middelfart, der pludselig 'blev kimet ned af københavnere', samt om et fitnesscenter i Ringsted, der på en enkelt dag havde fået 200 tilmeldinger.

Ekstra Bladet har derfor forsøgt at undersøge, om der skulle være tale om en tendens med danskere, der 'snyder på vægten' i fitnesscentrene. Men hvis man spørger den administrerende direktør i LOOP, der er Danmarks næststørste fitnesskæde med 125 centre, så er svaret klart nej.

- Vi undersøger løbende, om der skulle være nogle forskydninger, men vi kan ikke se det på vores tal. Der er hverken ændringer i vores medlemstal eller besøgsfrekvensen, siger Brian Schneider, administrerende direktør i LOOP og fortsætter:

- Det er en storm i et glas vand, at det skulle være en tendens. Der er ikke en syndflod af medlemmer, der søger fra Roskilde til Holbæk eller lignende.

'Ingen adgang'

Han forklarer, at de tager de nye restriktioner meget alvorligt.

- Vi har gjort det på den måde, at der i alle åbne centre hænger sedler, hvor der står, at medlemmer fra nedlukkede kommuner skal holde sig væk. Det er ikke engang en opfordring, der står bare 'Ingen adgang', siger han.

Derudover kommunikerer LOOP det samme på deres sociale medier og via mails.

- Hvis folk ikke kan forstå det, så kan vi teknisk gå ind og lukke ned for bestemte postnumre for eksempel. Men indtil videre er det simpelthen ikke nødvendigt, siger Brian Schneider.

- Jeg kan ikke udelukke, at der er en enkelt eller to, der har gjort det, men der er intet, der indikerer en tendens.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra fitnesskæden Fitness World, der med 179 centre er landets største, for at høre, om de oplever samme tendens som LOOP.

Fitness World er i skrivende stund ikke vendt tilbage.