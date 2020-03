Fitnesskæde holder åbent og tjener penge på corona

Langt de fleste østjyske fitnesscentre har valgt at følge sundhedsmyndighedernes anvisninger og holder i øjeblikket lukket for at undgå spredning af coronavirus. En kæde går dog den helt modsatte vej.

Kæden Infitness driver to centre i Aarhus – på Silkeborgvej og Møllevangs Allé – og her er der fortsat åbent.

På Facebook guides nye kunder - der formentlig ikke kan komme i deres sædvanlige center - sågar til at tjene et dags-abonnement.

Sådan et koster 49 kr. fremgår det af kædens Facebook-side. Centrene er for tiden ubemandede, men medlemmer kan komme ind ved at ringe til en vagt, hvis telefonnummer står på døren til centrene.

En af dem, der på Facebook har kritiseret kædens beslutning om at holde åbent, er Sara Newe fra Langå ved Randers.

- Jeg faldt over opslaget i mit feed, og jeg synes, det er dybt forkasteligt, at kæden tjener penge på andres ulykke. Andre centre må lukke ned og risikerer at gå konkurs, men den risiko tager de for vores alles skyld, siger hun til TV2 Østjylland og fortsætter:

- At Infitness så tilbyder midlertidige abonnementer og dagsbetalinger er så ledt.

Hendes kritik af Infitness er siden blevet slettet på Facebook-siden, ligesom mange andre fortæller om blokeringer og slettede kommentarer.

- Jeg har en veninde, hvis kritiske kommentar også er væk nu. Andre fortæller om det samme, siger Sara Newe.

TV2 Østjylland har været i kontakt med flere andre, der også fortæller, at deres kritik af Infitness er blevet fjernet.

På trods af gentagne forsøg er det ikke lykkes os at komme i telefonisk kontakt med en af de to ejere af kæden. Infitness henviser blot til udmeldingen på sin Facebook-side.

- Infitness driver en række 'relativt mindre' fitnesscentre. Vi har derfor valgt indtil videre at holde fitnesscentrene åbne for almindelig træning, står der på Facebook.

De to aarhusianske centre i Infitness-kæden står dog ikke helt alene med beslutningen om som fitnesscenter at holde åbent under coronaudbruddet.

Også Dit Fitness i Rønde på Djursland er en af de få, som fortsat holder åbent.

Her har der blot været 15 medlemmer forbi mandag, og det er en af årsagerne til, at centerlederen tør at holde åbent.

- Vi følger hele tiden udviklingen og har taget alle vores forholdsregler. Hvis vi pludselig ser en stigning i besøg, eller der bliver meldt andet ud fra regeringen, så lukker vi, siger centerlederen Christopher Andersen til TV2 Østjylland.

Han fortæller, at Dit Fitness har intensiveret rengøringen, og alle redskaber bliver sprittet af flere gange dagligt.

- Der er desuden aldrig mere end 20 i centret ad gangen. Men igen, vi er klar til at ændre på beslutningen, hvis vi føler det nødvendigt, slår Christopher Andersen fast.