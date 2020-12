Fitnesskæde laver inkasso-brøler

Har sendt et ukendt antal kunder til inkasso uden at rykke dem først - beklager og trækker nu de forkerte inkassokrav tilbage

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. sms-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

Et ukendt antal brugere af fitnesskæden SATS Danmark har netop fået en ubehagelig julehilsen fra inkassofirmaet Instrum A/S. I den kan de læse, at deres fitnessregning ikke er betalt.

Problemet er bare, at fitnesskæden aldrig har varslet kunderne om, at de skylder noget. Det betyder blandt andet, at kunder, der for længst har opsagt deres abonnementer, pludselig modtager et krav fra inkassofirmaet, som de ikke har haft mulighed for at klage over.

Reaktionen kom da også prompte. Både i form af tip til Ekstra Bladet og klager på Trustpilot, hvor kunder fortæller, at de er meget overraskede over brevet fra inkassofirmaet.

Hæver prisen 390 procent

Beklager intern fejl

Og hos SATS er der onsdag røde ører.

- Vi har haft et teknisk problem hos os, der gør, at kunderne ikke har fået det normale rykkerbrev fra os, inden sagen røg til inkasso.

- Kravene sættes derfor på pause hos inkassofirmaet. Og vi vil snart sende mere information ud til de berørte kunder, forklarer Malin Selander, der er presseansvarlig i fitnesskæden.

Firmaet opfordrer samtidig kunder, der ikke mener, at de skylder noget til SATS, om at kontakte dets medlemsservice.

Du kan her læse mere om dine rettigheder, hvis du bliver sendt til inkasso.

Gamblede stort: Har tabt kæmpe beløb