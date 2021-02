Fjerde dag uden strøm: Så vildt er det i Texas

- Det her er vinterversionen af 'Hurricane Harvey'.

Sådan beskriver Greg Abbott, der er guvernør i Texas, den vinterstorm, der har hærget store dele af det sydlige USA den sidste uge, til ABC News.

Det er især gået ud over delstaten Texas, hvor flere indbyggere for fjerde døgn i træk måtte vågne op til endnu en frysende dag torsdag.

Her har over tre millioner mennesker ingen strøm, og nogle af dem har heller ikke noget vand.

Mere end 30 mennesker har mistet livet som følge af stormen og det omfattende strømnedbrud.

Det skriver flere amerikanske medier - herunder CNN og ABC News samt nyhedsbureauet AP og Reuters.

Historisk koldt vejr og strømafbrydelser, der ikke er set før i Texas, efterlader nu millioner uden strøm i huse, der ikke er gode til at holde på varmen. Foto: Ron Jenkins/Ritzau Scanpix

Det er slet ikke normalt for Texas at opleve så kolde temperaturer. Foto: Ron Jenkins/Ritzau Scanpix

Døde i forsøg på at holde varmen

Ud af de 30 dødsfald er flere omkommet i et forsøg på at holde varmen i deres eget hjem.

Og her er kulilteforgiftning blandt andet en risikofaktor i det kolde vejr. Indbyggere har forsøgt at holde sig varme ved at tænde biler, grill og generatorer uden den nødvendige sikkerhed.

Tre mennesker har mistet livet af kulilteforgiftning, fordi de forsøgte at holde sig varme ved at tænde bilen i garagen. Flere er indlagt på hospitaler.

En familie har også mistet livet i en husbrand, da de brugte pejsen til at varme deres hjem op.

Andre er døde i ulykker på de isglatte veje.

Flyafgange er aflyst, og mange veje er isglatte. Foto: Suzanne Cordeiro/Ritzau Scanpix

Is på vejene har forsaget mange trafikuheld, mens stormen har stået på. Foto: Matthew Busch/Ritzau Scanpix

Frosne og spængte vandrør

Ud over at store dele den sydamerikanske stat er mørklagt, har kulden også gjort sit indtog på vandforsyningen.

Vandtrykket er nemlig faldet over hele Texas, fordi mange vandforsyningsrør er frosne, mens nogle indbyggere lader haner dryppe - netop for at undgå, at rørene fryser.

Texas' guvernør, Greg Abbott, har ellers rådet indbyggere til at lukke for vandet i deres hjem, hvis det er muligt, så man kan bevare vandtrykket i de kommunale systemer.

Flere indbyggere i Houston, som er den største by i Texas, er uden vand, netop fordi vandrørene i deres hjem er frosne og sprængte.

Andre har fået at vide, at de skal koge drikkevand, fordi rensningsanlæg fortsætter med at have problemer med strømsvigt.

Der bliver også rapporteret, at hospitaler i Texas mangler vand.

Vaccinationscentre holder lukket Kulden har dækket store områder af landet, og flere leveringer af coronavacciner er derfor blevet forsinket. Men stormen lukker og slukker også for vaccinationerne. I Houston har flere vaccinationscentre blandt andet lukket på grund af stormen, og det, forventer man, fortsætter hele ugen. Vis mere Luk

Ikke aller butikker har åbent, og der er lange køer ved dem, der har. Foto: Montinique Monroe/Ritzau Scanpix