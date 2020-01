Først Kina, så Japan og Thailand og nu Sydkorea.

En mystisk sars-lignende virus har nu spredt sig fra Kina til tre andre asiatiske lande, bekræfter myndigheder mandag. Det skriver AFP.

I Sydkorea er det blevet bekræftet, at en 35-årig kvinde har fået virussen.

Japan og Thailand har til sammen haft tre tilfælde af smittede personer. Altså er der i alt konstateret og bekræftet fire tilfælde af virussen uden for Kina.

Stammer fra dyrekilde

De smittede har alle besøgt den kinesiske by Wuhan. Det er fra den by, man mener, at virussen stammer fra et fiskemarked.

I venteområdet ved Beijing West Railway Station til et tog til Wuhan har folk masker på. Foto: Jason Lee/Ritzau Scanpix

Det er ikke bekræftet, at fiskemarkedet er smittekilden, men WHO har mandag skrevet på Twitter, at 'en dyrekilde synes at være den mest sandsynlige primære kilde til dette udbrud #coronavirus'.

Fjerde land ramt af mystisk virus

Desuden skriver flere medier, heriblandt Khaleej Times, at en 45-årige indisk kvinde også er blevet smittet. Hun skulle dermed være den første udlænding i Kina, der har fået virussen.

Frygter stort udbrud

At sygdommen, der indtil videre har kostet tre menneskeliv, har spredt sig til endnu et land, er mere benzin til frygten om, at der er et kæmpe udbrud på vej.

Der er nemlig millioner af mennesker, der er begyndt at rejse til eller gennem Kina for at fejre det kinesiske nytår.

Wuhan er trafikalt knudepunkt, så når det vælter ind med mennesker til Kina, kommer mange forbi sygdommens formodede kilde.

Man forventer, at hundrede af millioner rejser tværs over landet for at fejre kinesisk nytår. Foto: Jason Lee/Ritzau Scanpix

I alt er 201 personer i Kina blevet diagnosticeret med den mystiske virus.

Det nye virus er en corona-virus og menes at være i familie med virussen sars, der kostede næsten 650 mennesker livet i Kina og Hongkong mellem 2002 og 2003.