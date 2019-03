Fjernede migræne-smerte med utroligt køkken-trick

Den amerikanske kvinde Elizabeth Hayes fra staten Indiana i USA opdagede ved en tilfældighed, hvordan en ganske almindelig mad-klemme kunne helbrede hendes 12 timer lange migræne-anfald på ganske få minutter.

Elizabeth Hayes blev dog ikke totalt helbredt fra migræne-anfaldet. Men hun påstår, at ca. 50 procent af den ulidelige smerte fra hovedpinen forsvandt.

Det hævder hun i hvert fald i et opslag på Facebook, der er gået ekstremt viralt og er blevet delt mere end 276.000 gange og har fået mere end 219.000 kommentarer.

Elizabeth Hayes sælger til dagligt glutenfri madvarer. (Foto: Privatfoto)

Således skriver Elizabeth Hayes på Facebook selv om den angivelige mirakel-kur:

'Denne klemme reddede mit liv her til aften. Jeg havde haft migræne i næsten tolv timer og for ca. en time siden var det næsten ubærligt. Jeg havde brugt al den medicin og de tricks, jeg normalt tager i brug, når jeg har migræne. Herefter googlede jeg på 'hurtig lindring for migræne', og så poppede der noget op ved navn 'Aculief', fortæller Elizabeth Hayes om hjemmesiden, der præsenterede en såkaldt akupressur-klemme, der kan medvirke til at øge blodgennemstrømningen i kroppen.

Elizabth Hayes fortsatte opslaget således:

'Jeg så på mit køkkenbord og fik øje på en klemme, man bruger til at lukke chips-poser og mente, at den ville kunne udføre det samme. I løbet af kun et minut følte jeg en lindring af min hovedpine. Og i løbet af de næsten 20 minutter blev min migræne-smerter nedsat med ca. 50 procent.'

På hjemmesiden for naturlig smerte-lindring Aculief skulle akupressur-klemmen bruges til at stimulere det såkaldte LI 4-punkt, der er placeret på oversiden af hånden i det bløde stykke mellem tommelfingeren og pegefingeren. Og det var her Elizabeth med stor virkning satte mad-klemmen fast, så den konstant skabte et tryk på LI 4-punktet. Og det hjalp i den grad til Elizabeths store overraskelse. Akupressur er en afart af akupunktur, der benytter sig af den samme teori - dog ikke med nåle. Men med tryk på diverse punkter på kroppen enten med hænder eller andre ting.

Dansk speciallæge om akupressur

Ekstra Bladet har kontaktet speciallæge Jakob Møller Hansen fra Neurologisk Klinik på Rigshospitalet Glostrup, der også er leder af Nationalt Videnscenter for Hovedpine. Vi vil gerne have ham til at svare på, om den amerikanske kvindes brug af akupressur kan medvirke til at dæmpe smerterne ved migræne:

- Overordnet kan jeg sige, at vi ikke ved noget om det, fordi vi ikke har undersøgt det. Men når en kvinde siger, at hun trykker på et punkt efter 12 timers migræne, og at smerterne bliver dæmpet, så er det formentlig rigtigt, at hun har oplevet det, siger Jakob Møller Hansen og tilføjer:

- Et migræneanfald er en langvarig kraftig hovedpine, der kan vare fra 4-72 timer. Og hvis smerterne fra et migræne-anfald stopper efter 12 timer, kan det også være fordi, at det er stoppet af sig selv.

- Vi bruger ikke selv akupressur i vores behandlinger, fordi det ikke er ordentligt undersøgt. Men vi ved, at rigtig mange patienter får akupunktur som behandling for deres migræne. Nogen får behandlingen af deres egen læge, mens andre går til specialister.

- Og akupunktur, der er beslægtet med akupressur, er til gengæld relativt godt undersøgt. Det kan virke forebyggende og kan lindre smerten i nogen grad.

- Akupunktur er dog ikke det første vi tilbyder, fordi det ikke er det mest effektive. Men det hjælper for nogen, der f.eks. ikke kan tåle medicin eller som bare gerne vil prøve noget andet.

- Vi bruger ikke akupunktur på hospitalet, fordi det er for dyrt. Det er meget billigere at få behandling hos de praktiserende læger. Og vi bruger heller ikke akupressur, men vi forsker ivrigt i hovedpinens årsager og mekanismer, siger Jakob Møller Hansen.

På Rigshospitalet Glostrup giver man ifølge Jakob Møller Hansen først patienterne en diagnose:

- Så prøver af finde ud af, om migrænen f.eks. kan skyldes stress, dårlig søvn eller andre livsvilkår. Og når man har ryddet op i det, så når man til punktet, hvor man kan tale om medincinsk behandling, der er en af de mange behandlingsformer, vi bruger.