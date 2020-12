Fjerner kritik: I får ikke en krone

Hundredvis af kritiske kommentarer er slettet fra Michelin-restaurants Facebook-profil - afviser også at betale penge tilbage, selvom kunderne føler sig groft narret

Mens der hverken er tid til at levere den mad, som kunderne har bestilt, eller besvare pressens henvendelser, har ledelsen på Michelin-restauranten Kokkeriet åbenbart overskud nok til at slette kritiske kommentarer fra dets kunder på Facebook.

For efter flere hundrede kunder rasende kommenterede et opslag, firmaet selv lagde ud tidligere på dagen, forsvandt det pludselig.

Samme metode brugte firmaet under en tilsvarende, men noget mindre sag tilbage i 2012.

I opslaget kunne man ellers læse, at stedet skam havde forudset, at der ville blive problemer.

'Det viser sig at der er kæmpe kø derude som vi havde forudset og fortalt til mange af vores gæster,' lyder det blandt andet i det nu slettede opslag.

Kokkeriet med Sammy Shafi i spidsen forklarer videre, at man 'naturligvis' havde forudset køen. Blandt andet fordi 'menuen har været rigtig populær i år.'

Her er opslaget, som hundredvis kommenterede på. Der var ikke skyggen af en undskyldning i det, og absolut ingen løfter om kompensering af de ramte kunder. Kokkeriet slettede det imidlertid efter nogle timer, efter hundredvis havde skældt ud på firmaet i det. Skærmdump

Afviser refundering

Men hvis kunderne tror, at der er penge på vej retur, efter man har ventet i mange timer og måske forgæves på sin nytårsmad, kan de ifølge det slettede opslag godt tro om igen.

Der er nemlig hverken en undskyldning eller penge i farvandet: I stedet får kunderne noget overraskende hård kritik fra firmaet for at stille sådan et krav:

'Gæster der insisterer på refundering synes vi ikke hører hjemme nogen steder, da vi på alle mulige måder er mere end klar og kan ikke selv få refunderet vores vare nogen steder'.

Her er menuen Forret: Jomfruhummer, butternut squash og bisque Mellemret: Kulmuleterrin, muslingesauce og sprød kartoffel Hovedret: Oksehøjreb, rødbede og trøffelsauce Dessert: Chokolademousse, solbær og karamel

Netop denne del af opslaget fik mange vrede kommentarer, som nu alle er forsvundet, efter der blev trykket på sletteknappen hos Kokkeriet.

I stedet har kunderne kastet sig over dette opslag, hvor firmaet deler manualen til, hvordan man varmer sin mad korrekt op derhjemme. Hvis man altså har fået noget.

'Kunne i ikke tåle kritik for jeres ekstrem uprofessionelle håndtering af jeres egen forretning? Kæft noget amatørarbejde,' lyder en af de nye kommentarer til Kokkeriets ledelse.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra ejer Sammy Shafi.

Ekstra Bladet følger sagen... Imens kan du læse om restaurantens tidligere sager nedenfor.

