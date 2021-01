Fjerner kritik: Ikke første gang

Da Michelin-restauranten Kokkeriet i 2012 ikke kunne levere nytårsmaden, var strategien at slette kundernes kritik - nu genbruges metoden til at rydde digitalt op efter endnu en bommert

Ekstra Bladet interviewede tidligere i dag ejeren af Danmarks måske mest udskældte restaurant, Kokkeriet i København.

Og her var et af de vigtige kritikpunkter, hvorfor han målrettet sletter opslag med kritiske kommentarer og anmeldelser, som kunderne det seneste døgn har delt på firmaets Facebook-profil.

Kun i det såkaldte fællesskab, som ligger godt gemt på profilen, er der fortsat nogle få kritiske opslag tilbage:

- Jeg træffer den beslutning og fjerner dem, fordi hver gang jeg skriver noget, får jeg et hav af alle mulige personlige kommentarer.

- Men jeg står altså til ansvar for det hele, og jeg har fejlet, lød svaret blandt andet fra Sammy Shafi.

Fredag aften var der effektivt ryddet op i det meste af kritikken. Men også lagt nedenstående nye opslag ud, hvor Sammy opfordrer til 'en medmenneskelig tone i kommentarfeltet.'

Michelin-kok taler ud: Derfor gik det helt galt

Forhastet beslutning

Men en dybdeborende afhandling fra CBS om den type af shitstorme, som Kokkeriet nu er endt i, afslører imidlertid, at metoden er nøjagtig den samme, som Sammy Shafi og Kokkeriet valgte at bruge tilbage i 2012.

Rapporten hedder 'Når lynet slår ned' og er skrevet af Nathalie Ingemann Emsø og Maja Hangaard Kjeldsen. Undertitlen er 'Et multicasestudie af virksomheders krisekommunikation under en shitstorm.'

Også dengang blev kommentarer slettet af Kokkeriet, hvis de var kritiske over for, at firmaet ikke kunne levere den nytårsmad, firmaet havde lovet.

'Sammy Shafi tog en forhastet beslutning på selve aftenen, hvor det væltede ind med kritiske opslag på deres Facebookside.'

'Han valgte at slette alle kritiske opslag for at spare personalet,' kan man blandt andet læse i afhandlingen.

- De (kunderne, red.) var rasende over, at maden var blevet så forsinket. Og de var rigtig sure over, at ingen fra ledelsen kom op og sagde noget (..).

- Og så blev de dobbelt så sure over, at jeg fjernede kommentarerne. Og så rullede den ellers derudaf, forklarer han i det interview, han har givet til afhandlingens to forfattere.

Det er reaktioner som disse, at Kokkeriet ikke ønsker på sin Facebook-side. Bragt med tilladelse fra brugeren.

Fjerner kritik: I får ikke en krone

Skælder kunderne ud

Overraskende nok fik de kritiske kunder i både 2012 og i aftes en kontant opsang fra Kokkeriets ledelse, inden man efterfølgende lægger sig ned, siger undskyld og lover kompensation.

I 2012 fik to brugere således dette svar fra Kokkeriet på Facebook:

'Vi synes ikke, det på nogen måde var retfærdigt at gå ind på vores side her og poste al verdens aggressive kommentarer, for slet ikke at sige ringe til diverse medier uden at have givet os en chance for at melde ud.'

Og i aftes var tonen i et nu slettet opslag nøjagtig den samme, da kunderne bad om at blive kompenseret for, at de skulle vente i op til otte timer eller slet ingen mad nåede at få:

'Gæster der insisterer på refundering synes vi ikke hører hjemme nogen steder, da vi på alle mulige måder er mere end klar og kan ikke selv få refunderet vores vare nogen steder,' lød svadaen til kunderne i aftes.

Her er opslaget, som hundredvis kommenterede på. Der var ikke skyggen af en undskyldning i det, og absolut ingen løfter om kompensering af de ramte kunder. Kokkeriet slettede det imidlertid efter nogle timer, efter hundredvis havde skældt ud på firmaet i det. Skærmdump

En dårlig strategi

Konklusionen i rapporten fra CBS er ganske klar: Det er ikke en klog strategi at undertrykke kundernes kritik ved at slette deres anmeldelser og kommentarer, som det igen sker på Kokkeriets Facebook-side.

'Allerede før kunderne kom for at hente deres mad, og Kokkeriet kunne se, at de umuligt kunne nå de mange bestillinger, skulle de have benyttet Facebook som medie til at holde kunderne informeret og løbende komme med nye opslag, så kunderne kunne følge med i forløbet,' lyder rådet i afhandlingen.

'Kokkeriets handling (sletning af opslag i 2012, red.) kan anses som en ikke-accept af brugernes modytringer til den oprindelige kommunikation.'

Her er endnu et eksempel på opslag, som Kokkeriet ikke bryder sig om. Bragt med tilladelse fra brugeren.

Michelin-kunder samler sig: Giv os pengene retur

Kok: Nej til hetz

Trods de klare anbefalinger i forskningsarbejdet, som han selv deltog aktivt i, forsvarer Sammy Shafi i dag, at han fortsætter med at slette løs af kritikken.

- Hvis der findes et større ord end undskyld, så vil jeg rigtig gerne sige det til alle.

- Men inden jeg når at kommunikere, hvad vi vil gøre, bliver vi kimet ned og svinet til, siger han til Ekstra Bladet.

- Men det er vel meget forståeligt, når man kigger på, hvor mange der fik deres nytårsaften ødelagt?

- Ja, og jeg ønsker også kritikken. Jeg ønsker bare ikke den personlige hetz. Det er en forretning, jeg driver. Så når det handler om mig som person, kan jeg ikke forstå, hvorfor det skal komme så langt.

- Hvad vil folk have ud af at få mig ned med nakken som person? Knække mig psykisk? Det er jo det, det ender med.

Nu er det sket: Frygtede 'komplet katastrofe'

