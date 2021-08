Fjerner pølsesten: - Ville ikke såre nogen

Den danske forfatter Anna Grue langer ud efter Danish Crown. De har nemlig givet Rådhuspladsen i København en mindesten for at fejre 100-året for pølsevognen. En mindesten, som til forveksling i høj grad ligner snublesten - mindesmærker for ofre for nazisme. Nu skal stenen væk, og Danish Crown beklager

'Er jeg den eneste, som finder det stærkt usmageligt, at Danish Crown står bag denne mindesten for pølsevogne i Danmark? En mindesten, der til forveksling ligner de snublesten, der rundt omkring lægges til minde om mennesker, der døde i koncentrationslejre under krigen, og hvoraf mange var jøder ...'

Sådan skriver forfatter Anna Grue på sin Facebook fredag om den mindesten, Rådhuspladsen i København netop har fået for at hædre 100- året for pølsevognen. Opslaget har fået mere end 100 kommentarer, og nu vil Danish Crown have stenen fjernet.

Dumme eller usympatiske

Det er Danish Crown, som står bag initiativet til lovprisningen af den danske pølsevogn. På mindepladen står der:

'Pølsevognen for evigt, 2021 - opsat i forbindelse med pølsevognens 100-års jubilæum.'

- Jamen enten er Danish Crown og Københavns Kommune sindssygt dumme eller usympatiske. Fordi enten kender de til snublestenens historie og ignorerer det, og ellers kender de slet ikke til snublesten. Jeg tror nu mest på det første, lyder det fra Anne Grue.

En snublesten ved Kronprinsessegade 13. Det er en snublesten for Ruth Fanni Niedrig. Foto: Ritzau Scanpix

Ville ikke såre

Stenen har ikke ligget der i mere end et døgn. Nu vil Danish Crown kontakte Københavns Kommune og bede dem om at fjerne stenen.

- Det har aldrig været vores mening at såre nogen. Sådan lyder det fra Jens Hansen, pressechef for Danish Crown. Han forklarer, at de gik efter, at stenen skulle ligne de famøse Hollywood-plader.

Jens Hansen kan endnu ikke fortælle, om der kommer en ny sten på Rådhuspladsen for at hædre 100-året for pølsevognen.

Det har aldrig været Danish Crowns hensigt at såre nogen. De vidste ikke, at det lignede snublesten. Nu skal stenen væk. Foto: Jan Sommer

Anne Grue understreger, at hun altså ikke er krænkelsesparat. Hvis mindesmærket var lavet som en pølsevogn for eksempel, ville hun slet ikke have været vred.

- Jeg er overhovedet ikke jøde. Men man behøver heller ikke være jøde for at blive sur over det, kommer det fra Anna Grue.