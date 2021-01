Fjerner sandheden efter nytårskoks

TIP OS: Er du kunde eller ansat og ved noget om sagen? Del dit tip i en mail til heine@eb.dk - fortrolighed gives, hvis det ønskes.

Det var ikke kun foran Kokkeriet i København, at der nytårsaften opstod en kø af vrede og frysende gæster.

Mange af dem gik nemlig på nettet, hvor de via Michelin-restaurantens Facebook-profil, på Tripadvisor, Google og Trustpilot fik luft for deres dårlige oplevelse med nytårsmaden, der ikke blev leveret eller først uddelt efter talrige timer på fortovet.

'Op til 8 timers kø til afhentning af nytårsmenu. Måtte give op og gå i 7Eleven i stedet for at finde en nødløsning til nytårsaften,' lød en af anmeldelserne på Tripadvisor, mens en anden konstaterede samme sted:

'Nu hoppede vi alligevel på deres nytårs takeaway, som de slet ikke kunne levere. Køen var mere end 700 meter, og de, der ikke gav op, ventede 5-7 timer på deres mad.'

Der gik imidlertid ikke længe, før disse og lignende anmeldelser forsvandt igen.

Autentiske anmeldelser

I nogle tilfælde var det helt berettiget at slette kommentarer, fordi de angreb stedets ejere og ansatte i en uacceptabel tone.

Men adskillige anmeldelser som de to førnævnte var derimod ganske nøgterne konstateringer af, at Kokkeriet ikke er et sted, man bør besøge efter sådan en oplevelse.

Alligevel modtog kunderne besked fra blandt andet Tripadvisor om, at deres anmeldelse var slettet eller afvist. I nogle tilfælde med begrundelsen, at man skal være kunde, hvad de så også har været.

Sådan lyder standardsvaret fra Tripadvisor, som flere kunder fik, efter de afleverede en kritisk, men saglig anmeldelse af Kokkeriet. Skærmdump

De seneste dage har Ekstra Bladet derfor forgæves forsøgt at opklare, hvem der trykkede på sletteknappen i disse klare sager.

Ejeren af Kokkeriet, Sammy Shafi, afviser nemlig, at han har slettet retmæssige anmeldelser og kommentarer fra kunder. - Det kan jeg slet ikke, lyder hans forsvar.

Tripadvisor: Sådan sletter vi

Og hos Tripadvisor, som særligt får kritik fra kunderne for at slette autentiske anmeldelser, er svaret det samme: Vi sletter ikke anmeldelser, som lever op til vores betingelser.

'Vores holdning er meget klart, at brugerne har et krav på at dele deres umiddelbare indtryk på Tripadvisor,' lyder svaret fra firmaets presseafdeling i London.

'Uanset om det er positivt eller negativt. Ingen restauranter kan fjerne en anmeldelse eller bede om det, bare fordi den er negativ.'

Det er dog muligt for en restaurant at rapportere en anmeldelse, som efterfølgende fjernes. For eksempel med begrundelsen, at kritikerne ikke har været kunder.

'Hvis vores moderatorer mener, at anmeldelsen overholder vores regler, bliver den liggende. Ellers bliver den fjernet.'

Ny besked: Der er sket fejl Efter Ekstra Bladet kontaktede Tripadvisor, er flere anmeldelser - der tidligere blev afvist - alligevel lagt på siden. Det forklarer dets presseafdeling i London onsdag i en ny mail med, at der i nogle tilfælde ved en fejl er afvist og fjernet anmeldelser af Kokkeriet, fordi man troede, at de var fra 'ikke-kunder'. De er nu lagt online, og Tripadvisor vurderer derfor, at Kokkeriets anmeldelsesside afspejler, hvad kundernes ægte vurdering af Michelin-restauranten - også efter det forfejlede nytårssalg - er. Kokkeriets placering på Tripadvisor var således allerede tirsdag faldet fra 50. bedste i Danmark til 86. bedste. Før det mislykkede nytårssalg lå firmaet i top 10 med vurderingen '2020 - Best of the best'.

Tænk: Tag det med et gran salt

Uanset svarene fra Kokkeriet og Tripadvisor viser sagen ifølge Forbrugerrådet Tænk, at der er god grund til at være særdeles skeptisk over for de karakterer, man finder hos ’nettets digital dommere’:

- Et firmas hjemmeside og dets Facebook-profil er deres egen reklameside.

- Det skal man ikke tage for andet end reklameindhold, som de kan gøre med, hvad de vil, slår vicedirektør Vagn Jelsøe fast.

Hos Facebook bekræfter Peter Münster, der kommunikationschef for Facebook i Norden, at firmaer som Kokkeriet har kontrollen med deres profil.

- Ejerne af en side vælger selv, om de vil lade brugerne lægge anmeldelser af deres forretning på Facebook. Ligesom andre valgfrie features på platformen kan man godt skifte mening og slå noget til eller fra igen, selvom man har brugt det i en periode, forklarer han, men understreger, at man ikke kan 'slukke' for enkelte anmeldelser.

- Og vi fjerner kun anmeldelser, hvis de overtræder vores fællesskabsregler, f.eks. hvis sproget indeholder troværdige trusler eller racistiske skældsord.

Aldrig hele sandheden

Spillereglerne er imidlertid helt anderledes på sider, der lever af brugeranmeldelser.

- Sider til brugeranmeldelser som Tripadvisor er modsat Facebook reguleret og må ikke fjerne kritiske anmeldelser, medmindre de er krænkende, eller der er en berettiget mistanke om, at der ikke er tale om en ægte kundeoplevelse, forklarer Vagn Jelsøe videre og mener derfor, at der er god grund til at være kritisk over for denne type af sider.

- Du skal tage dem med et stort gran salt.

- De giver aldrig hele sandheden om en restaurant eller et hotel. Og man kan ikke bare tage en karakter og så sige, at de er nok gode nok.

En række af de skuffede kunder oplyser i øvrigt i denne uge til Ekstra Bladet, at de nu har fået deres penge retur fra blandt andet dealsiden Downtown eller en melding om, at de snart kommer.

Sådan klager du Hvis et firma uberettiget fjerner din autentiske anmeldelse, bør du klage til det. Bliver du afvist, kan Forbrugerombudsmanden, der også står bag det regelsæt, der regulerer anmeldelserne, tage sagen op. Find mere om regelsættet her.

TIP OS: Er du kunde eller ansat og ved noget om sagen? Del dit tip i en mail til heine@eb.dk - fortrolighed gives, hvis det ønskes.