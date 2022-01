Fjerner smiley

Det skal være lettere at se, om en café, slagter, dagligvarebutik eller restaurant har styr på fødevaresikkerheden. Derfor er antallet af smileyer, man kan få efter et kontrolbesøg, skåret ned fra fire til tre.

Det oplyser Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse.

Ændringen er trådt i kraft fra nytår og betyder et farvel til en skråsmilende smiley. Desuden uddeles der ikke længere elitesmileyer til dem, der har fået fire glade ansigter i træk.

Nu er det alene muligt at få en smiley med glad mund, lige mund eller sur mund.

Annelise Fenger, der er vicedirektør i styrelsen, henviser til undersøgelser, der viser, at mange forbrugere har haft svært ved at afkode humøret på de fire smileyer.

- Dermed havde mange forbrugere svært ved at vurdere, hvor godt eller skidt det stod til med fødevaresikkerheden, når de kikkede på kontrolrapporten ved indgangsdøren, siger hun i pressemeddelelsen.

Omvendt havde erhvervs- og arbejdsgiverorganisationen Dansk Erhverv helst bevaret den gamle ordning.

- Dansk Erhverv ville gerne have beholdt de fire smileyansigter, fordi der vil forsvinde nogle nuancer, når det nye system fremover kun vil have tre smileyer i stedet for fire, siger chefkonsulent Saoirse Eriksen i en skriftlig kommentar.

Smileyordningen har eksisteret i over 20 år. Det var i 2020, at et flertal i Folketinget besluttede, at det var tid til at forenkle den.

Hidtil har der også været en elitesmiley, som virksomheder kunne få, hvis de havde fået fire glade smileyer i træk og ingen sanktioner inden for det seneste år.

Men det er slut nu, oplyser styrelsen. Den henviser blandt andet til, at Fødevarestyrelsen målretter sine kontroller mod problemvirksomheder.

Derfor kan der gå flere år, før en veldrevet virksomhed får de fire besøg, der kan føre til en elitesmiley og dermed den anerkendelse, som kan følge med fra forbrugerne.

De godt 25.000 virksomheder, som har en elitesmiley i dag, skal ikke fjerne den fra kontrolrapporterne. Men hvis de har et klistermærke med det glade ansigt sat op på enten nettet eller i butikken, skal det ned senest 31. marts.

Fra april skal firmaer, der sælger fødevarer over nettet eller på madbestillings-platforme såsom Just Eat og Hungry, linke til deres seneste kontrolrapporter på hjemmesiden www.findsmiley.dk.

- På den måde får forbrugere, som shopper fødevarer fra pc, tablet eller smartphone mulighed for at lade vores kontrolresultater få indflydelse på, hvilken virksomhed de vil købe mad fra.

- Helt på linje med de forbrugere, der handler i en fysisk butik, sige vicedirektør Annelise Fenger.