Fjernvarmerør springer i kulden: Sluk ikke for varmen

Det er aldrig en god idé at slukke for varmen i vinterperioden, hvis du er væk i længere tid ad gangen

I Nordjylland har flere måtte sande, at de står med en dyr ekstra regning, efter at deres vandrør har tabt kampen til frostgraderne.

- Så længe vi er under 0 grader, er der en risiko for, at fjernvarmerørene kan springe, fortæller afdelingsleder i Aalborg Forsyning, Torben Vinther.

Aalborg Forsyning var i sidste uge ude til syv husstande, hvor rørene var sprunget.

Luk aldrig for varmen

Det er aldrig en god idé at slukke for varmen i vinterperioden, hvis du er væk i længere tid ad gangen.

Så står vinterferien på en sommerhustur, skal man måske holde igen med sparekniven, da den potentielle ekstraregning kan gøre væsentligt mere ondt på pengepungen.

De fleste forsikringer dækker ikke frostskader, som følge af utilstrækkelig rumopvarmning.

- Vi er også ude til huse, hvor dele af rørene ikke er isoleret, hvilket også kan resultere i frostsprængninger, siger Torben Vinther.

Derfor springer rørene i frost Når varmen er slukket, fryser vandet i rørene til is. Isen udvider sig og når den begynder at tø op, springer vandrørene. Kilde: Aalborg Forsyning

Den hårde frost begynder at give problemer med sprængte vandrør. Her er det først et lille rækkehus på Viktoriagade i Nørresundby, og derefter DGI Huset på Jens Møllers vej i Aabybro, der har problemer med sprængte fjernvarmerør. Foto: René Schütze

Hyppigst ved renoveringer

Alle skal dog ikke nødvendigvis frygte for deres fjernvarmerør, når temperaturen er under frysepunktet.

- Det er typisk, når huse renoveres, at folk slukker for varmen for at spare penge. Her er rørene særligt udsat for kulden, da de ofte ikke er isoleret, siger Torben Vinther.

Han anbefaler, at folk får installeret et omløb, der kan sikre en bestemt minimumstemperatur i rørene, så de ikke springer i vinterperioden.

Det er din fjernvarmeforsyning, som kan hjælpe dig med at få installeret et omløb på din stikledning.