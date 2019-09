Flåden bekræfter ufo-video: - Farlig for vores sikkerhed

Videooptagelser fra amerikanske jagerfly med mystiske flyvende objekter efterlader den amerikanske flåde med flere spørgsmål end svar.

De amerikanske myndigheder kan ikke forklare, hvad det er vi ser på billederne. De aner simpelthen ikke, hvad det er.

De omtalte videoer har været fremme siden december 2017, hvor de blev offentliggjort af New York Times og To The Stars Academy.

Da videoerne kom frem, blev de kaldt uidentificerede flyvende objekter - eller den mere mundrette forkortelse ufo.

Farlige objekter

- De indtrængende objekter er farlige for vores piloter og flys sikkerhed og deres opgaver i luften, siger Joseph Gradisher, talsmand for flåden, til CNN.

Han beskriver de mystiske flyvende objekter med termen 'unidentified aerial phenomena'.

- I mange år rapporterede vi ikke denne indtrængen, fordi der er mange teorier omkring, hvad der er eller ikke er på videoerne. Men den eneste måde, vi kan finde ud af, hvad det er på videoerne. Det er ved at blive ved med at rapportere dem, siger talsmanden.

For der er stadig ikke kommet klarhed over, hvad det er, de tre videoer viser.

Flere års arbejde

Pentagon har i flere år brugt adskillige millioner dollar på at undersøge rapporter om ufo'er.

Det bekræftede Pentagon for første gang lørdag.

Ifølge New York Times og Politico har USA årligt brugt 22 millioner dollar i perioden 2007 til 2012 på programmet, 'Advanced Aerospace Threat Identification Programme'.

Det var den demokratiske senator Harry Reid, der i sin tid tog initiativ til programmet.

Programmet blev officielt skrinlagt i 2012, men der findes stadig embedsmænd under forsvarsministeriet, der undersøger meldinger om uidentificerede flyvende objekter, skriver The New York Times.