Flåden frigiver nye rapporter om mystiske flyvende objekter

Den amerikanske flåde har netop offentliggjort otte rapporter med oplysninger om, hvordan amerikanske jagerpiloter beskriver deres opsigtsvækkende møder med mystiske genstande i luften.

Rapporterne har indtil nu ligget i den amerikanske flådes afdeling for sikkerhed. Amerikanske medier har søgt og nu fået aktindsigt i rapporterne.

Nogle af forholdene har tidligere været beskrevet på grund af lækager til pressen. Pentagon har også for nylig offentliggjort tre rapporter. Men der er også tale om helt nye oplysninger fra den amerikanske flåde.

De otte hændelser, som flådens jagerpiloter har beskrevet og har forsøgt at filme, har alle - bortset fra en hændelse - fundet sted i 2013 og 2014 ud for Virginias og North Carolinas kyster.

Uddrag af rapporterne.

I en rapport fra 2014 beskriver en af jagerpiloterne, hvordan han får øje på et 'sølvskinnende objekt på størrelse med en kuffert'. Piloten var omkring 300 meter fra objektet, men han var 'ikke i stand til at fastslå identiteten på fartøjet. Piloten forsøgte adskillige gange forgæves at opnå visuel kontakt med flyet,' hedder det blandt andet i en af rapporterne, som det militære website The Drive har fået udleveret.

Det lykkedes angiveligt piloten at låse jagerflyets missilsystem på den flyvende genstand. Men visuel kontakt fik han altså ikke.

Af andre rapporter fremgår det, at der har været tale om potentielt farlige sammenstød i luften med noget, som piloterne mener kan være droner. Men hvor disse droner kommer fra - og hvem der i givet fald har styret dem - er ikke blevet opklaret. Også TV-stationen CNN har været dybt inde i sagen.

Videoerne er filmet med infrarøde kameraer. Man kan blandt andet se, hvordan de flyvende objekter nærmer sig de amerikanske jagerfly og på visse tidspunkter accelererer med helt usædvanlige hastigheder - ovenikøbet mod vinden.

Noget, der har fået jagerpiloterne til at komme med udbrud af forbløffelse.

Pentagon formally releases 3 Navy videos showing "unidentified aerial phenomena" https://t.co/DNtaSBpV0q pic.twitter.com/m2l1D7a1jo — CBS News (@CBSNews) April 27, 2020

I november 2013 observerede en af piloterne en hvid, flyvende genstand, som havde et vingespan på omkring halvanden meter uden yderligere former, som kunne identificeres.

En anden pilot så i juni samme år et fly, som var hvidt, og som havde samme størrelse som en drone eller et missil.

I februar 2019 opdagede en anden jagerpilot, hvad han beskrev som en rød vejrballon, selvom der ikke var udsendt meldinger til luftfartsmyndighederne om, at en sådan var blevet opsendt.

- Jeg tror, at det faktisk er ret kedelige ting, vi ser på optagelserne, har Henning Dethlefsen fra Skandinavisk UFO Information tidligere sagt til Ekstra Bladet.

- Der findes så mange naturlige forklaringer på de ting, der går under betegnelsen ufo. Så forklaringen med, at det skulle være noget fra en fremmed planet, ligger meget langt nede på listen, fastslår Henning Dethlefsen.