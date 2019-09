Flåden indtager København: - Det er skræmmende

Københavns Havn er i disse dage fyldt med krigsskibe. Besøgende flokkes til fra nær og fjern for at komme ombord på krigsskibe fra hele Europa

Kanoner, missiler og torpedoer.

Københavns Havn er ikke for sarte sjæle i disse dage. Her ligger en stor del af flådestyrken i Europa nemlig til kaj netop nu. Ekstra Bladet har besøgt havnen ved Ofelia Plads for at se et udsnit af de mange krigsskibe, som har lagt til kaj ved havnen i den danske hovedstad.

Forsvaret har åbnet dørene for, at de besøgende kan få mulighed for komme helt tæt på krigsskibe, kampfly og helikoptere.



'De er så cool'

Der er masser af store skibe langs vandet i København denne onsdag.



Et af dem er fregatten Niels Juel, som er et af Danmarks største krigsskibe. Her er der mulighed for at komme helt tæt på skibets besætning og våben. Og det er ikke altid, at det er er missiler, torpedoer og kanoner, der gør det største indtryk.

- Lige siden, vi så krigsskibene sejle ind i går, var vi ikke i tvivl om, at vi skulle se nærmere på dem. De er virkelig fascinerende, men det vildeste har været at snakke med mandskabet. De er så cool. Det er på grund af dem, at vi kan leve, som vi gør herhjemme. De passer på os, siger Leif Knudsen, som har taget turen med konen, Ulla, fra Munkebo til København.

Ulla Knudsen og Leif Knudsen, Munkebo. Foto: Linda Johansen.

Men der er alligevel nogle, der har bemærket al den ammunition, der er at finde ombord på det højteknologiske krigsskib.

- Man har en forestilling om maskineri og sådan nogle ting, men vi har jo også set våben. Og det er ikke fordi, jeg synes de er seje, men det er da fascinerende. Det er vildt at få lov til at se nogle af de ting, som vi normalt ikke må se, siger Birgitte Bruun, der er taget med sin datter Josefine ind for at se de store skibe i dag.

Birgitte Bruun og Josefine Bruun Meyer. Foto: Linda Johansen.

Aldrig set krigsskibe før

På pladsen er der også dukket en del turister op, for nogle af dem er det første gang de overhovedet stifter bekendtskab med skibe på denne størrelse. Kilian Sobichek fra det sydlige Tyskland er i København på ferie og selvom han har familie med militær baggrund, har han aldrig set noget, der minder om krigsskibene.

- Jeg kommer fra et sted, hvor der ikke er noget hav. Derfor har jeg slet ikke haft mulighed for at se sådan nogle skibe. Det tætteste, jeg har været på krigsskibe, er i kortspil. Nu har jeg lige været deroppe, og dét er godt nok imponerende. Men det er skræmmende at se, hvor meget skade et krigsskib kan udrette, siger Kilian Sobichek.

Kilian Sobischek Foto: Linda Johansen.

Mens det har været en fremmed oplevelse for den tyske turist at se skib i vandet, er det en oplevelse, som er mere bekendt for Gritt Gjerved, der er særligt begejstret for de livet til søs. Hun er taget til København med sin datter Emma for at opleve krigsskibene helt tæt på.

- Jeg har tidligere sejlet en del med min mor og far. Derfor har jeg også glædet mig en del til at komme ombord på de store krigsskibe, siger Gritt Gjerved.

Gritt Gjerved og Emma Gjerved. Foto: Linda Johansen.

De store krigsskibe er løbet med det meste af opmærksomheden, men køen bliver også længere og længere for at komme til at sidde med styrepinden i en af Flyvevåbnets F-16 kampfly. Det skulle Ermudde Schrøder også prøve. For hende er det muligheden for at gå lidt i sin fars fodspor.

- Min far har været F-16-pilot, så det er meget sjovt lige at komme op i sådan en. Det får man jo normalt ikke lov til som almindelig dødelig, siger Ermudde Schrøder.

Ermudde Schrøder i cockpittet af et F-16 kampfly. Foto: Linda Johansen.