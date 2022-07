Flænset: Rigeste kvinde i Asien mister over halvdelen af sin formue

Over halvdelen af formuen. Det er så meget, Asiens rigeste kvinde, Yang Huiyan, har mistet i løbet af et år

Det må siges, at det har været et dårligt år, hvis man i løbet af 365 dage har fået halveret sin milliardformue.

For Yang Huiyan, der er den rigeste kvinde i Asien, har det været en realitet, eftersom hun i løbet af det seneste år har mistet mere end halvdelen af sin formue.

Det skriver flere internationale medier, heriblandt The Guardian og CNN, på baggrund af Bloombergs milliardærindeks.

Stort fald

Yang Huiyan er majoritetsaktionær i Kinas største ejendomsudviklingsselskab, Country Garden, som i øjeblikket gennemgår en hård prøvelse, fordi den krise, der har ramt Kinas ejendomssektor, fortsat forværres.

Det har betydet, at hendes nettoformue i løbet af det seneste år er faldet med mere end 52 procent til 11,3 milliarder amerikanske dollars, hvilket svarer til lidt over 83 milliarder danske kroner.

For et år siden havde hun en formue på 23,7 milliarder dollars, svarende til omtrent 174,2 milliarder danske kroner.

Hun arvede den massive rigdom fra sin far, Yang Gouqiang, som er formand og grundlægger af Country Gardens, der ifølge kinesiske statsmedier overførte sine aktier til hende tilbage i 2005. To år senere blev hun den rigeste kvinde i Asien.

Den plads er nu for alvor på spil, da Fan Hongwei, der er administrerende direktør i det kemiske fiberfima Hengli Petrochemical, ligger lunt i svinget med en netværdi på 11,2 milliarder dollars, ifølge The Guardian torsdag.

Byggesektor i krise

Kinesiske myndigheder slog i 2020 ned på, hvad de mente var overdreven gæld i byggesektoren, som gjorde, at flere store selskaber inden for ejendomsudvikling i Kina dansede på kanten af konkurs.

Købere var rasende over, at deres byggerier var forsinkede og tilbageholdt derfor betalinger.

Dog slap Country Gardens relativt uskadt, men skræmte en del af investorerne, da selskabet onsdag meddelte, at man planlagde at finde 343 millioner dollars (svarende til 2,5 milliarder danske kroner) ved at sælge aktier, som så skulle gå til at betale gæld af med.

Ejendomssektoren vurderes at udgøre 18-30 procent af Kinas bnp.