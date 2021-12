Flæskestegskrig: - Det er fuldstændig vanvittigt

Fire dagligvarer butikker har lige nu stort tilbud på flæskesteg.

Et halvt kilo flæskesteg for under syv kroner. I Netto og Føtex, som begge hører under Salling Group, er priserne henholdsvis 4,47 og 5,95.

- De prisdumper den dårlige dyrevelfærd, lyder det fra Britta Riis direktør i Dyrenes Beskyttelse.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Prisen på flæskesteg i Føtex. Netto og Føtex hører under koncernen Salling Group. Salling Group siger, at prisen bare er midlertidig. Foto: Presse Føtex

Lokkemad

Henning Otte Hansen, ekspert i fødevarepriser fra Københavns Universitet, beskriver situationen som en priskrig mellem fødevarebutikkerne. Og da Ekstra Bladet fortæller Henning Otte Hansen, hvor billig en flæskesteg er, lyder han lidt chokeret og siger:

- Det er jo nok mindre, end hvad landmanden får.

Ifølge eksperten bruger butikkerne de billige flæskestege som lokkemad. De ender måske med et tab, men forhåbentlig køber forbrugeren noget andet, som kan give plus på bundlinjen.

Han forklarer desuden, at årsagen til den enormt lave pris skyldes en nylig svinepest i Kina. Da svinepesten stod på, måtte landet i høj grad importere fra europæiske lande. Men nu har landet fået styr på svinepesten, så efterspørgslen er ikke lige så stor, hvilket har været en medvirkende faktor til den lave pris pt. Men svinekød har generelt være billigt, og det bliver kun billigere og billigere de næste tyve år, fortæller Henning Otte Hansen.

Dårligt for dyrevelfærd og klima

- Hvis man skal tage de kritiske briller på, er prisfaldet jo ikke godt for klimaet eller dyrevelfærden. Den billige pris giver incitament til, at forbrugeren køber mere, og det giver landmanden incitament til at producere så billigt som muligt, så man går på kompromis med dyrevelfærden, siger Henning Otte Hansen.

Det er direktør for Dyrenes Beskyttelse, Britta Riis, enig i. Hun mener, at situationen er yderst uetisk.

- Men har forbrugeren ikke selv et ansvar for at købe bæredygtigt kød?

- Vi anbefaler jo selvfølgelig forbrugeren til at købe etisk. Men når man står og kigger ned i køledisken, og du enten kan købe en konventionel flæskesteg til fem kroner eller en økologisk frilandsgris til 150, så er det altså svært at vælge den til 150.

Hun mener, at supermarkederne bærer et ansvar, da man gennem de billige priser vænner forbrugeren til at betale for lidt for kød.

- Altså det er jo billigere end rugbrød. Hvis supermarkederne skal prisdumpe varer, så beder vi dem om at prisdumpe varer, som ikke er animalske. Der er jo en manglende respekt for dyret.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Salling Group mener, at alle skal have råd til en god jul med flæskesteg. Foto: Jonathan Bjerg Møller

'Alle skal have råd til jul'

Jacob Krogsgaard Nielsen er presseansvarlig i Salling Group, der omfatter blandt andet Netto og Føtex. Han forklarer priskrigen med, at Rema1000 startede med at sætte prisen ned 4,95.

- Vi så, at Rema sænkede prisen, og vi skal jo være konkurrencedygtige. Det er en midlertidig ting, og det er normalt, at vi sænker prisen på juleting til juletid. Vi gør, hvad vi kan for at have den skarpeste juleavis. Det er i sidste ende gavnligt for alle kunder, lyder det fra Salling Groups presseansvarlige.

- Er det også gavnligt for dyrevelfærd og den grønne omstilling?

- Højere dyrevelfærd koster, og selvom vi sætter prisen lavt op mod jul, er dyrevelfærden og hensynet til klimaet nøjagtigt det samme både før, under og efter julen. Det er præcis den samme flæskesteg som for en måned siden. Prisen er bare sat ned

- I sidste ende er den grønne omstilling og dyrevelfærd også op til forbrugeren, og vi stiller til hver en tid et bredt udvalg til rådighed, så der er noget for alle – også dem, der vil betale mere for dyrevelfærdsmærket.

Jacob Krogsgaard Nielsen er ikke enig med Britta Riis i, at man vænner forbrugeren til at købe billigt kød. I følge ham vil priserne være tilbage til normal efter jul. Men han følger Brittas Riis' pointe i, at hvis man skal prisdumpe, så er det bedst med ikke-animalske produkter.

- Vi sænker priserne på mange forskellige juleting, f.eks. også kirsebærsovs. Men vi synes også, det er vigtigt, at alle danskere uanset økonomi kan holde en god jul med flæskesteg.