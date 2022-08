Flagermus forsinker stor åbning

Folk med entusiasme for den Kolde Krig må vente til næste år, hvis de ønsker at besøge den nye turistattraktion i Rold Skov.

Åbningen af koldkrigsmuseet REGAN Vest bliver nemlig udskudt til begyndelsen af 2023. Det skriver TV 2 Nord.

Krigsinteressede gæster var ellers blevet lovet, at indvielsen skulle have fundet sted i efteråret.

Flagermus har taget ophold

Men det sker alligevel ikke, da omkring 350 flagermus har taget ophold i bunkeren, som blandt andet danner omgivelser for det nye museum.

Den simple grund er, at flagermusene skal have fred og ro til at yngle, derfor er museets beslutning, at åbningen udskydes.

Artiklen fortsætter efter billedet...

Dommedagsbunkeren Regan Vest er gravet dybt ned i Rold Skov i Nordjylland. Foto: POLFOTO/Jacob Ehrbahn

- Publikum skal have en helstøbt oplevelse, og vi synes ikke, det giver mening at åbne dele af et helt nyt museum. Så hellere vente og give vores gæster den helt unikke totaloplevelse, som det nye museum bliver, siger museumsdirektør, Lars Christian Nørbach, til TV 2 Nord.

Kan besøges i 2023

Bunkeren, hvor flagermusene opholder sig, blev opført under den kolde krig i årene 1963-68. Formålet var, at den kunne huse regering og regent i tilfælde af en atomkrig.

I 2014 valgte man at åbne bunkeren, og i 2021 blev de første udgravninger taget til museets velkomst- og udstillingsbygning.

Fra næste år når flagermusene har ynglet, vil det så være muligt at besøge bunkeren og museet.