Flaget er hejst på Langeland: Vi sagde NEJ

I dag er en fest dag for langelænderne. I går aftes fik de at vide, at det ikke længere var regeringens plan at placere et nyt udrejsecenter på sydspidsen af øen

Bygningen var købt, og taskerne var allerede pakket hos de 130 udviste asylsøgere, der skulle huses på Holmegaard i Bagenkop.

Så hurtigt følte borgerne i den lille by på sydspidsen af Langeland i hvert fald, at det var gået.

Ingen havde hørt et ord om de nye naboer før pressemødet sidste onsdag.

Men så gik der kampgejst i langelænderne med bannere, T-shirts, flag på halv og demonstration både på øen og i København.

Mange langelændere var mødt frem for at markere deres modstand ved et borgermøde på Langeland i sidste uge. Foto: Tim Kildeborg Jensen/Ritzau Scanpix

Regeringen fik et flertal imod sig, og Tesfaye skiftede kurs.

Udrejsecenteret bliver hos midtjyderne i Bording, og Langeland får deres ø for sig selv.

Nu er flaget igen på hel, og øboerne kan sænke sværdet.

Alt sammen på under en uge.

.

Der var både lavet T-shirts og bannere til demonstrationen. Foto: Ernst van Norde

--------- SPLIT ELEMENT ---------

En rutsjebanetur i følelsesregistret

Ida Tang Christensen og Finn Boye bor dør om dør med Holmegaard.

For dem har den seneste uge været på listen over den værste perioder i deres liv.

- Fra en skala fra et til ti har det nok været en otter for mig og en tier for min kone, siger Finn Boye, der er en lettet mand i dag.

Ida Tang Christensen og Finn Boye skulle have været de nærmeste naboer til det nye udrejsecenter. Nu ved de ikke, hvad der kommer i den tomme bygning, men alt er bedre end 130 kriminelle udviste asylsøgere. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Lige siden parret læste nyheden på nettet om de kommende nye naboer, har der ikke været et roligt øjeblik.

- Det vil sådan set have været det værste, der kunne være sket for os. Vi flyttede ind i huset for to et halvt år siden, og vi havde ikke planer om, at vi skulle væk herfra.

Heldigvis for parret i Bagenkop meddelte udenrigsministeren i går, at det ikke længere var regeringens plan at flytte de 130 udviste asylsøgere til Holmegaard alligevel.

Finn Boye, der sad i en af busserne på vej hjem fra demonstration i København, da han fik nyheden, har svært ved at sætte ord på situationen.

- Vi var kørt ind på en Cirkel K-rasteplads, da nyheden kom. Og jeg kan sige dig så meget, at der var ikke en lastbil i området, som kunne overdøve vores jubel, siger Finn Boye, der desværre ikke fik foreviget situationen.

Selv om de fire busser først rullede ind i Bagenkop omkring midnat tirsdag nat, var der alligevel en velkomst med flag og jubel.

- Jeg tror, at der har været omkring 50 mennesker, der stod og ventede på os. Og i dag er der flag i hele byen, siger en glad Finn Boye.

Vi stod sammen

- Ja, hverdagen ser væsentlig bedre ud i dag, end den gjorde, sidst vi snakkede sammen, griner Ulrik Kølle.

Ifølge fisker og lokalpolitiker Ulrik Kølle satte langelænderne for alvor deres fod ned.

- Vi stod samme og sendte et signal til de politikere, som bestemmer, siger lokalpolitikeren, der ikke er tilfreds med den måde, regeringen har behandlet øboerne på.

- Det her er jo foregået i al hemmelighed. Det er næsten foregået som en tyv om natten, siger Ulrik Kølle.

Ulrik Kølle fik en mail fra borgmesteren om udrejsecenteret kort før pressemødet. - Det har været en meget ufin måde at gøre det på, siger den lokale fisker og politiker. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Og hvad der nu skal ske med ejendommen, er der ingen, der rigtig ved. Men stod det til Ulrik Kølle, skal de lokale i en fart til at have fingrene i den, så et lignende scenarie ikke kan ske.

- Jeg synes, at vi har løftet vores del af opgaven. Der har tidligere både været asylcenter og fængsel. Det vil være rigtig godt, hvis det (Holmegaard red.) kunne blive solgt til nogle lokale aktiviteter. Det ligger jo lige op og ned ad museet, så det kunne jo være en spændende kombination, siger lokalpolitikeren.

Men hvad der reelt skal ske med statens nyindkøbte bygning, er endnu uvist.