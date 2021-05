Flashback til kaos: Mærsk-skib stødte på grund

Et skib fra Mærsk stødte fredag på grund i Suez-kanalen, hvor skibet Ever Given tidligere i år skabte store problemer. Det havde ikke konsekvenser for skibstrafikken

Et Mærsk-skib lå stille i Suez-kanalen fredag, da det på grund af en motor-fejl stødte på grund.

Det bekræfter A.P. Møller - Mærsks senior press officer Christian Kjærgaard-Winther over for Ekstra Bladet.

'Vi kan bekræfte, at Mærsk Emerald kortvarigt stødte på grund i Suez-kanalen 28. maj. Fartøjet blokerede på intet tidspunkt trafikken og kom fri kort tid efter begivenheden', lyder det i en skriftlig udtalelse fra Mærsk.

'Efterfølgende smed Mærsk Emerald anker i Bittersøen - en del af Suez-kanalen - så man kan undersøge, hvad der gjorde, at skibet stødte på grund', lyder det videre.

I marts i år sad skibet Ever Given fast i Suez-kanalen og standsede mange af verdens containerskibe.

Ever Given kom fri fra Suezkanalen efter næsten en uge.

Mærsk skriver også i udtalelsen, at alle besætningsmedlemmer er i sikkerhed.

Skibet er lidt mindre end Ever Given, der i næsten syv dage blokerede Suez-kanalen og gjorde, at over 300 skibe lå i kø. Prisen for den store forsinkelse blev opgjort til adskillige milliarder, og myndighederne har lagt sag an mod skibets japanske ejere Shoei Kisen Kaisha.

Mærsk Emerald blev bygget i 2012 og sejler under Singapores flag. Det har en kapacitet på 13.000 teu - hvilket betyder, at det kan rumme 13.000 tyvefodscontainere.

Ever Given blev frigjort fra Suez-kanalen 29. marts. Foto: Ritzau Scanpix

Suez-kanalen er meget vigtig for verdenshandlen, da cirka 15 procent af verdens skibfartstrafik passerer gennem kanalen.

Ever Given er stadig tilbageholdt af myndighederne, mens skibets ejer og myndighederne er uenige om, hvor meget ejerne skal betale for hjælpen til at komme fri. Blandt andet har egyptiske fiskere krævet kompensation, fordi de mener, at fiskeriet i området blev ødelagt, da skibet lå strandet.