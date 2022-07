Flaskevand rives væk på Fanø

Mandag morgen var der tomt på hylderne i Dagli' Brugsen i Sønderho og Super Brugsen i Nordby på Fanø. I hvert fald der hvor der plejer at være vand på flaske.- Vi havde udsolgt mandag morgen, så vi har bestilt fire gange så meget vand hjem, som vi plejer til vores leverance onsdag, fortæller Alexander Krogsgaard, souschef i Dagli' Brugsen, Sønderho til TV SYD.

Også hos kollegaen mere nordligt på øen har de mærket en markant større efterspørgsel på vand.- Vi har nok fordoblet salget i weekenden. Normalt er det mest de tyske turister, der køber vand på flaske, men i weekenden var det også danskere, der købte det, så vi havde udsolgt af nogle af varianterne. Sådan plejer det ikke at være, lyder det fra Bent Kruse Madsen, der er uddeler i Super Brugsen i Nordby.

Ændret grænseværdi

Lørdag kom det frem, at samtlige drikkevandsboringer på Fanø er forurenet af PFAS, som er en fællesbetegnelse for en række sundhedsskadelige fluorstoffer. Niveauerne fra boringerne ligger på omkring fire nanogram, hvilket er det dobbelte af grænseværdien, som ved årsskiftet blev sænket fra 100 til to nanogram.

Styrelsen for Patientsikkerhed har dog vurderet, at borgerne på Fanø kan drikke vandet i en begrænset periode, men flere har altså valgt at ty til flaskevand i stedet.- Jeg kan godt forstå, at folk er bekymrede. Det er da træls at skulle tænke på den slags i sin ferie, men nu har vi bestilt ekstra meget vand hjem og håber, det er nok, så folk kan få en tryg ferie herovre, siger Alexander Krogsgaard og samme melding kommer fra Nordby.- Vi har også bestilt mere hjem, og vi kan høre, det er noget, kunderne taler om. Vi er vant til at bo i et land med rent drikkevand, så det er meget udansk at skulle købe flaskevand, siger Bent Kruse Madsen.

Også andre steder på øen bliver der talt om PFAS-forureningen. Både hos Sol og Strand og Danibo, der lejer feriehuse ud på Fanø, har de oplevet nogle få gæster spørge til meldingen om PFAS i drikkevandet. - Vi havde 60 personer, der kom og hentede nøgler, og der var måske to eller tre, der spurgte til, om de nu kunne drikke vandet, fortæller Morten Schøler, der er bureauchef i Sol og Strand, og samme oplevelse har Hanne Thyssen, der er medejer og administrerende direktør i Danibo.- Jeg nåede lige at tænke 'åh nej', da jeg læste om det, men da jeg så fik nærlæst det, kunne jeg se, at der ikke er noget nyt i tallene, og det er også kun få gæster, der har spurgt indtil det, siger hun.

Intet svar

Målingerne på Fanø blev foretaget tidligere på året, men indtil videre er der ingen svar på, hvor PFAS-forureningen kommer fra. PFAS-stofferne er andre steder især fundet tæt på brandøvelsespladser, fordi man før brugte fluorstoffer i brandslukningsskum. Men på Fanø har man ikke haft lignende pladser, og det er indtil videre uvist, hvor stofferne kommer fra.

Borgmester Frank Jensen (Radikale Venstre) siger til TV SYD, at man arbejder på at finde en løsning, og at den foretrukne er en vandledning mellem Fanø og Esbjerg. En løsning der dog har lange udsigter.- Jeg ved ikke præcist, hvor lang tid det tager, men det bliver mindst et år, og det er måske endda også optimistisk, lyder det fra borgmesteren. Indtil da forsøger det lokale vandværk Fanø Vand at afprøve andre løsninger for at få så rent vand som muligt. - Vi kører nogle forsøg med at rense vandet, så vi måske kan komme tættere på grænseværdien, siger Frank Jensen.