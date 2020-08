Flemming dødtræt af Elgiganten: Gør det aldrig!

Per, Mikkel, Jeppe, Allan, Zanshi og Jasmin. Flemming Sørensen har snakket med mange mennesker i Elgiganten, men han har hverken fået sin tørretumbler eller sine 9000 kroner tilbage.

Flemming Sørensen bestilte en tørretumbler i Elgiganten i Gentofte 29. juni. Han oplevede efterfølgende ad tre omgange, at Elgiganten meddelte, at de desværre ikke kunne levere varen.

Tålmodigheden løb ud hos Flemming, og midt i juli annullerede han købet for at få pengene tilbage.

Elgiganten bryder løfte igen

Tekniske problemer stod pludselig i vejen for, at Flemming bare kunne få sine penge tilbage på kortet med det samme. Han blev 17. juli lovet, at pengene nok skulle komme inden for tre til fem dage.

- Fem dage efter havde jeg ikke fået mine penge og blev ved med at få nye løfter, når jeg ringede ind.

Tørretumbleren blev købt andetsteds og kører i dag på fuld hammer, da der både skal vaskes tøj for børn og børnebørn.

Flemming så gerne, at de 9000 kroner kunne bidrage til hygge på ferierejsen, som familien skal på i næste uge. Foto: Emil Agerskov

Vil gerne levere efter afbestilling

En fragtmand ringede til Flemming ti dage efter afbestillingen og ville gerne levere en tørretumbler.

- De håbede da sikkert, jeg tog imod den, så de slap for at sende pengene tilbage til mig.

Flemming fortalte fragtmanden, at han var færdig med at handle med Elgiganten, så den skulle han ikke have leveret.

Kan ikke være det bekendt

Flemming havde mødt flere medarbejdere i opkaldene, som sagde, at fejlene jo ikke var noget, de kunne gøre for. Han savner, at de tager fælles ansvar for deres virksomhed.

- Jeg føler mig dårligt behandlet, jeg føler, det er elendig service, og jeg vil aldrig nogensinde anbefale Elgiganten til nogen igen. De kan ikke være det bekendt.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Elgiganten. De beklager, at Flemming ikke har modtaget de 9000 kroner og peger på, at de er i gang med skifte IT-system og håber snart at være færdig.

- Vi er dybt opmærksomme på, at vi i nogle tilfælde overskrider vores kunders grænse for tålmodighed og arbejder meget hårdt på at få løst de udfordringer vi i øjeblikket står i, siger Morten Rømhild, der er Head of Operations.