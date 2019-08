Flemming Leth: - Det var en rådden tid

Når statsminister Mette Frederiksen (S) i morgen på Marienborg officielt siger undskyld for misrøgt og dårlig trivsel til de såkaldte Godhavns-drenge, bliver det uden en af de mest kendte, den tidligere tv-profil, 76-årige Flemming Leth.

Som knægt var han anbragt på det statsdrevne Godhavn i Tisvildeleje ad flere omgange og blev blandt andet konfirmeret der i 50'erne. Men nogen undskyldning fra det officielle Danmark har han ikke brug for.

Rådden tid

- Det var en rådden tid, som jeg på ingen måde har behov for at blive mindet om her mere end 60 år efter.

- Der var så meget modbydelig ondskab på det sted, siger Flemming Leth til Ekstra Bladet, som tidligere har aflagt Godhavn et besøg sammen to reportere.

- Statsministeren har sendt mig en invitation til at deltage i begivenheden på Marienborg tirsdag.

- Det blev et nej tak fra min side.

- Det kan godt være, at andre har lyst til at deltage, men det har jeg på ingen måde. Tværtimod, siger Leth.

Mette F. lovede at undskylde

Statsministeren lovede efter regeringsdannelsen i juni, at der ville komme en officiel undskyldning til de hundreder af utilpassede drenge, som gennem årene har været anbragt på den stærkt kritiserede børne- og ungdomsinstitution. Nogle var anbragt helt frem til 1976.

- Jeg ønsker ikke at beskæftige med med den tid. Der skete så meget forfærdeligt, som har bedst af at blive gemt langt bort.

- Mange af de, der har behov for at give en undskyldning, var jo slet ikke født dengang. De har ingen anelse om, hvor modbydeligt det var at være anbragt der, siger Flemming Leth.

Se også: Mette F. vil give Godhavn-drenge undskyldning