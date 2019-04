Flemming var hospitalsdirektør - nu er han kåret til Danmarks sødeste kassedame

Det er de færreste kassedamer, der er uddannet som læge og har et langt arbejdsliv som direktør bag sig.

Men det har Flemming Rosleff på 74 år.

Inden han for ti år siden blev ansat i Irma, havde han en lang række prestigefyldte jobs i det private og det offentlige sundhedssystem. Og så er han uddannet læge.

- Jeg har et stort servicegen, så jeg tænkte, at det kunne være sjovt at se, hvordan det kunne føres ind i detailsektoren, sagde Flemming Rosleff til Ekstra Bladet, der besøgte ham i Irma efter han var blevet nomineret til prisen som Danmarks sødeste kassedame.

Kan vinde pris: Flemming gik fra hospitalsdirektør til kassedame

En pris, der hvert år bliver overrakt af ugebladet Hjemmet. Og som Flemming Rosleff nu netop har fået at vide, at han har vundet.

- Jeg er meget overvældet og beæret og vil gerne sige stor tak til Hjemmet for at lave denne fine konkurrence, siger Flemming Rosleff til Egmont i forbindelse med, at han fredag morgen blev den første mandlige vinder af den fine titel som Danmarks sødeste kassedame.

- Dette er også en mulighed for at sætte fokus på, at det ikke er farligt at arbejde ud over den almindelige pensionsalder - faktisk tværtimod. Jeg siger ikke, at alle over 65 år skal arbejde 40 timer om ugen, men det er godt at holde sig i gang, siger Flemming Rosleff videre.

Se Flemming Rosleff modtage prisen - og champagne og kage fra Irmas ledelse - i videoen i toppen af artiklen.

Søgte en ældre medarbejder

Ved siden af sit job i Irma, har den 74-årige kassemedarbejder desuden en konsulentvirksomhed, hvor han leverer lægefaglig konsulentbistand. Han har også erfaring som forsker, læge, hospitalsdirektør og flere topstillinger i private virksomheder.

Titlen som Danmarks sødeste kassedame er for første gang gået til en mand. Her ses Fkemming Rosleff sammen med chefredaktør for Hjemmet, Marianne Gram. Foto: Egmont

Men en dag, kort efter, at Flemming Rosleff var blevet selvstændig konsulent, var han nede i Irma på Finsensvej i Frederiksberg. I butikken så han et skilt, hvor der stod, at de søgte en ældre medarbejder.

- Jeg har været kunde i Irma i mange år, og de kører på med madkoncepter og økologi, så jeg tænkte, at det kunne være meget sjovt at være med til den rejse og koble noget god service på.

Det var egentlig ikke meningen, at det var noget, der skulle vare længe. Flemming Rosleff ville bare lige prøve det. Men nu har han været hos Irma - nu i butikken på Godthåbsvej i København - i mange år, og har blandt andet indført en fredagsbar med vinsmagning hver anden uge.

Se Flemming i 'aktion' som Danmarks sødeste kassedame i marts i videoen herover.

De faste kunder ved efterhånden allesammen, at Flemming Rosleff er læge, og derfor er der da også mange af dem, der betror sig til ham omkring sygdom.

- Jeg er ikke deres praktiserende læge, men jeg kender jo til sygdomme. De er fantastisk åbne omkring ting og sager, sagde Flemming Rosleff til Ekstra Bladet, da han blev nomineret til prisen i marts.

Da 74-årige Flemming Rosleff så, at Irma søgte en ældre medarbejder, slog han til. Foto: Olivia Loftlund

Fredag kunne Flemming Rosleff tage præmier med hjem for en samlet værdi af 20.000 kroner. Han fortæller til Egmont, at han har planer om at beholde arbejdet i Irma et stykke tid endnu.

- Jeg bliver ved, så længe der er tilfredshed på begge sider af af kassen, siger den glade vinder.