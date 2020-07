Flere alvorlige bivirkninger med cannabis: - Forskrækker mig ikke

På godt halvandet år er der kommet 81 indberetninger om bivirkninger i forbindelse med forsøgsordningen med cannabis.

Det skriver Berlingske på baggrund af en midtvejsstatus i en igangværende forsøgsordning.

12 af indberetningerne handler om formodede alvorlige bivirkninger.

Blandt andet en ældre patient, som blev fundet næsten bevidstløs og måtte indlægges efter at have været behandlet med et cannabisprodukt.

I et andet tilfælde vågnede en patient med kvalme og svimmelhed efter at have indtaget et cannabisprodukt i sin te aftenen forinden.

Personen måtte efterfølgende indlægges.

De rapporterede bivirkninger skal ses på baggrund af, at der i løbet af syv kvartaler samlet var 2272 borgere, der i indløste 7515 recepter på cannabisprodukter.

Meldingen om bivirkninger forskrækker ikke Scleroseforeningens direktør, Klaus Høm.

- Det forskrækker mig ikke. Det er et relativt lavt antal sager. En af pointerne med forsøgsordningen var jo netop at skaffe viden om både positive og negative effekter, og derfor er det godt, at bivirkningerne registreres, siger han til Berlingske.

Den politiske opbakning til forsøgsordningen er tilsyneladende også intakt.

Det vurderer en af de store fortalere for ordningen, Dansk Folkepartis sundhedsordfører, Liselott Blixt.

- Nu giver ordningen os nogle erfaringer, som kan gøre os klogere på produkterne. Det bliver registreret, hvis der er noget - i modsætning til hvis man havde købt det på Christiania, siger hun til Berlingske.

Forsøgsordningen blev iværksat 1. januar 2018 og løber fire år frem.