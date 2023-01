Flere amerikanske stater bandlyser TikTok

For blot få måneder siden dansede danske politikere rundt på TikTok i håbet om at rage stemmer til sig til folketingsvalget.

Siden da har flere og flere amerikanske stater bandlyst den kinesiske app, og nu er turen også kommet til Wisconsin og North Carolina, skriver Reuters.

Det betyder, at ingen af myndighedernes ansattes telefoner må have TikTok installeret.

Tidligere på ugen var det Ohio, New Jersey og Arkansas, der bandlyste appen, og det er nu mere end 20 stater, der har gjort danseappen ulovlig. Også ansatte og medlemmer af Repræsentanternes Hus har fået forbud mod at downloade TikTok.

Kinesisk boykot

I Wisconsin er det dog ikke blot TikTok, der er blevet bandlyst. Guvernøren har nemlig gennemført et decideret Kina-boykot, hvor produkter fra både Huawei, Hikvision, Tencent og ZTE Corp er blevet forbudt.

Også russiske Kaspersky Lab er røget med i den store boykot.

I North Carolina har guvernøren givet alle ansatte 14 dage til at skille sig af med TikTok, WeChat og 'potentielt andre apps,' der kan udgøre en cybersikkerhedsrisiko.

TikTok har udtalt, at de er 'skuffet over, at så mange stater hopper med på den politiske vogn for at vedtage love, der ikke fremmer cybersikkerhed i deres stater og er baseret på ubegrundet løgne om TikTok.'

