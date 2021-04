Flere amerikanske stater genoptager brugen af omdiskuteret vaccine

Flere amerikanske stater har lørdag genoptaget brugen af Johnson & Johnsons coronavaccine.

New York, Virginia, Missouri og Michigan er blandt de stater, der enten har genoptaget brugen eller anbefaler at gøre det snarest muligt.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

I ti dage har vaccinen været sat i bero, mens meldinger om meget sjældne og potentielt dødelige blodpropper blev undersøgt nærmere.

Mulig sammenhæng

Johnson & Johnson-vaccinen kædes sammen med 15 tilfælde af de sjældne blodpropper. 13 af de 15 tilfælde er knyttet til kvinder under 50 år, skriver det amerikanske erhvervsmedie Bloomberg.

Vaccinen er allerede er givet til millioner af amerikanere.

I Danmark har Johnson & Johnson-vaccinen endnu ikke været brugt.

Tidligere på ugen meddelte Det Europæiske Lægemiddelagentur, at der er en mulig sammenhæng mellem Johnson & Johnsons coronavaccine og de sjældne tilfælde af blodpropper kombineret med et lavt antal blodplader.

USA undersøger dødsfald efter Johnson & Johnson vaccination

Alligevel anbefalede USA's Center for Sygdomskontrol og Forebyggelse fredag at tage vaccinen i brug igen.

Det skyldes, at fordelene 'klart' opvejer risiciene, fortalte professor Beth Bell fra den gruppe, der rådgiver USA's Center for Sygdomskontrol og Forebyggelse.

- Fordelene opvejer helt klart risiciene fra et befolkningsmæssigt og individuelt perspektiv. Det er en ny risiko. Det er ganske vist en meget lille risiko, og den er meget mindre end mange andre risici, som vi vælger at tage hver dag, sagde Beth Bell.

Ifølge CNN har det amerikanske lægemiddelagentur besluttet, at indlægssedlen i vaccinedoserne fremover skal opdateres, så det fremgår, at kvinder under 50 år skal være opmærksomme på de sjældne blodpropper.

Ikke brugt i Danmark

I Danmark har Johnson & Johnson-vaccinen endnu ikke været brugt.

Sundhedsstyrelsen vil bruge de forskellige konklusioner i overvejelserne om, hvorvidt vaccinen skal bruges i det danske vaccinationsprogram. Styrelsen melder nyt om vaccinen ud i næste uge, lød det onsdag i en pressemeddelelse.