Flere anholdt under årtiers største demonstrationer i Cuba

Adskillige mennesker er blevet anholdt i Cuba, efter at tusindvis er gået på gaden for at deltage i de største protester i landet i årtier.

Det skriver BBC.

Cubanerne er blandt andet vrede over, at landets økonomi hænger i laser. Samtidig er der mangel på medicin og mad, mens priserne stiger, lige som folk også er utilfredse med regeringens håndtering af coronapandemien.

Demonstrationerne er bemærkelsesværdige, fordi regeringens kritikere normalt straffes hårdt, hvis de viser deres uenighed, skriver BBC.

Cubas præsident, Miguel Díaz-Canel, har i forbindelse med protesterne opfordret sine tilhængere til at bekæmpe demonstranterne.

En af dem, der deltager i demonstrationerne, siger til BBC, at der hverken er mad, medicin eller frihed i Cuba.

- De lader os ikke leve, siger kilden, der kun er navngivet som Alejandro.

Demonstranterne råber 'frihed' og 'ned med diktaturet' i protester over hele landet, herunder i hovedstaden Havana.

- Vi er ikke bange. Vi ønsker forandring. Vi ønsker ikke mere diktatur, siger en anonym demonstrant i San Antonio til BBC.

Regeringskritiske demonstranter er blevet anholdt af sikkerhedsstyrker, der assisterer landets almindelige politi under protesterne.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Billeder og videoer på sociale medier viser, at flere fra sikkerhedsstyrkerne tilbageholder, banker og sprøjter peberspray i ansigtet på demonstranter.

Den økonomiske situation i Cuba er blevet forværret de seneste to år.

Regeringen bebrejder hovedsageligt amerikanske sanktioner og coronapandemien, mens kritikere mener, at det skyldes politisk inkompetence og landets etpartisystem.

Cuba oplever i øjeblikket det værste coronaudbrud i landet siden pandemiens begyndelse, og smittespredningen er gradvist taget til siden slutningen af sidste år.

I alt har Cuba registreret 244.000 smittede og 1579 coronarelaterede dødsfald.

I hele 2020 havde Cuba lige omkring 12.200 registrerede smittetilfælde.