Flere billige busser

En lovændring vil gøre det lettere for fjernbusselskaber at tilbyde flere ruter

Det bliver nemmere at bevæge sig fra nærliggende byer, uden at skulle bruge den offentlige transport.

Et bredt flertal i Folketinget har nemlig vedtaget en ændring af en eksisterende lov, som gør det muligt for at private busselskaber at udbyde flere og kortere ruter.

- Vi har et bredt udvalg af offentlige kollektive transportformer i dag, men det er vigtigt, vi også hilser de private kollektive transporttilbud velkommen, siger transportminister Ole Birk Olesen i en pressemeddelelse.

Ændringen betyder, at fjernbusselskaber nu må tilbyde ruter på minimum 75 kilometer. Førhen har en fjernbus som minimum skulle krydse storebælt eller to trafikselskabsgrænser.

Flere ruter

Derfor bliver det nu muligt for eksempel at tage en privatbus mellem Aarhus og Aalborg, Næstved og København eller Esbjerg og Odense.

Ifølge transportministeriet er det hovedsageligt studerende, pensionister og børnefamilier, der bruger de private busselskaber. Det kunne måske være, fordi den gængse offentlige transport er for dyr.

En analyse foretaget for ministeriet viser, at fjernbusselskaberne vil få 600.000 flere passagerer som følge af lovændringen.

- De nye regler gør det muligt for endnu flere, også inden for nye målgrupper, at rejse på tværs af kommunegrænserne. Det er jo for eksempel ikke alle, der bor i nærheden af en stationsby, eller som har råd til at benytte den eksisterende kollektive trafik, siger transportministeren.

Lovændringen er en del af en pakke kaldet 'Nemmere Kollektiv Trafik', som sjovt nok skal gøre det nemmere at tage offentlig transport.

Lovændringen forventes at træde i kraft 1. juli 2019.