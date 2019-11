Flere bliver ramt: Tv-kunder hos Fullrate mister kanaler

Tusindvis af tv-seere hos Fullrate vil fra årsskiftet ikke længere kunne se tv-kanaler fra Discovery Networks.

Det oplyser Fullrate på sin hjemmeside.

Discovery står blandt andet bag kanaler som Canal 9 og Eurosport 1 og 2, som viser 3F Superligaen i fodbold. 6'eren, der viser Europa League, er også blandt Discoverys kanaler.

Fullrate er ejet af TDC ligesom YouSee, der gennem flere måneder har været i konflikt med Discovery om en ny tv-aftale.

I sidste uge meldte YouSee ud, at parterne ikke kunne nå til enighed om en aftale, og at Discovery-kanalerne derfor ville forsvinde fra årsskiftet.

Baggrunden for striden er, at YouSee har lagt op til, at Discoverys kanaler skal fortsætte som en del af bland selv-pakken frem for at ligge i de faste tv-pakker.

Det har Discovery været stærkt utilfreds med. De to selskaber forhandler ifølge YouSee videre om en aftale.

Det er uvist, præcist hvor mange Fullrate-kunder der mister Discoverys kanaler, da selskabet ikke offentliggør antallet af tv-kunder.

YouSee og Fullrate har samlet set 1,2 millioner tv-kunder. YouSee har langt størstedelen.