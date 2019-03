Flere børn er dræbt i et bombeangreb mod et hospital i Yemen

Børn og sundhedspersonale har mistet livet i et angiveligt vilkårligt angreb på et hospital, siger Red Barnet

Mindst syv mennesker, herunder fire børn, blev dræbt og otte andre mennesker såret, da et luftangreb ramte et hospital i Yemen tirsdag.

Det oplyser organisationen Red Barnet.

- Fire børn var blandt de syv mennesker, der blev dræbt, da et hospital, der støttes af Red Barnet, blev ramt af et luftangreb, oplyser organisationen i en erklæring.

- To voksne savnes fortsat, tilføjes det.

Angrebet sker på fireårsdagen for borgerkrigen i Yemen.

Red Barnets katastrofechef, Kristine Mærkedahl Jensen, er chokeret og forfærdet over angrebet.

- Uskyldige børn og sundhedspersonale har mistet livet i det, der tilsyneladende var et vilkårligt angreb på et hospital i et tætbefolket civilt område. Angreb som dette er et brud på international lov, udtaler hun i en pressemeddelelse.

Det pågældende hospital er et af mange sygehuse, som Red Barnet støtter i Yemen, og som yder livreddende hjælp til børn.

- Yemen er det værste sted på jorden at være barn. Disse børn har ret til at være sikre på hospitaler, skoler og i deres hjem. Men vi ser gang på gang, at de krigsførende parter tilsidesætter de grundlæggende regler i krig.

- Børn skal beskyttes. Vi skal stoppe krigen mod børn, siger Kristine Mærkedahl Jensen.