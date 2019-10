Flere bomber fundet i dansk farvand

Opdateret klokken 17.34: Først lød meldingen på mindst én bombe. Der blevet fundet syv bomber. Uddybelse fra Søværnet tilføjet.

Syv bomber er blevet fundet på et flyvrag syd for Langeland.

Det er Forsvarets minedykkere, der har gjort fundet.

- Vi ved nu, at der er syv 500-punds bomber, fortæller Lars Møller, som er Orlogskaptajn og chef for Søværnets dykkerteam.

To af bomberne er blevet hentet op fra flyvraget, hævet væk og sprunget i luften for at sikre området.

Aktionen sker i kølvandet på, at et muligt bombefly fra Anden Verdenskrig blev fundet på bunden af Storebælt i september.

Endnu flere bomber

Flyvraget regner man stærkt med er amerikansk fly fra Anden Verdenskrig, der netop styrtede ned i det område.

- Men vi ved, der skal være ti bomber i alt ombord. For der var ti, da de tog ned for at bombe et mål i Polen, hvor tyskerne havde et olierederi, siger Lars Møller.

Minedykkere fra @forsvaretdk har lokaliseret mindst én bombe på et flyvrag fundet syd for Langeland. Bomben bringes til sprængning i et sikret område, så der på sigt kan dykkes sikkert ved vraget. #dkforsvar #værdatkæmpefor pic.twitter.com/yuvjsudZXa — Forsvaret (@forsvaretdk) October 8, 2019

Søværnet kan dog første vide sig helt sikre på, at det er det amerikanske bombefly, der er på havets bund, når de har fundet flyets serienummer på et af de mange vragdele.

Efterladte amerikanere

Søværnet fortsætter ugen ud med at hente bomber op for at sikre området. Men der går lang tid, før det midlertidige forbud mod at dykke, fiske, sejle, arbejde eller kaste anker i området bliver ophævet.

- Vi ved, at det ikke var alle, der nåede at komme ud af det amerikanske fly. Så de kan stadig ligge der nede, siger Lars Møller.

- Så der vil gå lang tid, før forbuddet hæves. Vi skal være sikker på, at ammunitionen er væk, og det kan være, at amerikanerne gerne vil finde ud af, hvem der er efterladt, fortsætter ham.

Det var en civil, der fandt flyvraget og meldte det. Hvis andre dykkere støder på flyvrag, opfordrer Lars Møller til, at man melder det.

- Vi prøver at bevare de her dykkerområder, og der skal der ikke lægge ammunition, siger han.

Tidligere lød meldingen, at det kunne være et Lancaster bombefly. Men ifølge Lars Møller er der tale om et B-24-fly.

B-24-fly er amerikansk produceret og udviklet, har fire motorer og blev introduceret i 1940.