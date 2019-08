Flere danske banker har lækket kunders hemmelige adresser

Nykredit, Arbejdernes Landsbank og Spar Nord er blandt de danske banker, der ved en fejl hos it-leverandøren BEC, har lækket kunders hemmelige adresser.

Det bekræfter de over for Ritzau.

Simon Gabrielsen, direktør for kommunikation og sekretariat hos BEC, bekræfter over for Ritzau, at flere af BEC's kunder - bankerne - har været ramt af fejlen.

- Jeg kan ikke gå så meget i detaljer om fejlen. Men jeg kan sige, at det er flere af vores pengeinstitutter, som fejlen har berørt. Det er meget beklageligt, og det må selvfølgelig ikke ske.

- Det vigtigste er, at vi har rettet fejlen, og at de pengeinstitutter, som fejlen har berørt, har fået talt med deres kunder om det, siger Simon Gabrielsen.

Han har ikke yderligere kommentarer. Derfor vides det ikke, hvornår eller hvordan fejlen er opstået, eller hvor længe den har stået på.

Ifølge Leif Lind Simonsen, presseansvarlig hos Spar Nord, oplyste banken fredag de berørte kunder om fejlen.

BEC er it-leverandør for en række danske pengeinstitutter og har desuden flere øvrige kunder i finanssektoren. Ritzau arbejder på at finde ud af, hvilke banker der har været ramt af fejlen.

Lækket af de hemmelige adresser er sket i forbindelse med overførsler imellem konti, hvor afsenderens adresse har figureret på overførslen - også selv om den pågældende person har haft en hemmelig adresse i CPR-registret.

- Hvis du - mens du har haft adressebeskyttelse - har overført penge til nogen, der IKKE må kende din adresse, så er der desværre en risiko for, at de har set eller kan se den, skriver Arbejdernes Landsbank i en mail til de implicerede.

I samme mail oplyser banken, at fejlen er blevet rettet.

- Derudover arbejder vi på så vidt muligt at få slettet din adresse hos modtagere af de overførsler, du har gennemført, lyder det videre i mailen ifølge BT.

Jesper Bjerrehuus, kommunikations- og pressechef hos Arbejdernes Landsbank, bekræfter i en mail til BT, at lækket af de hemmelige adresser har fundet sted.

- Ja, det kan vi desværre bekræfte. Den tekniske fejl hos vores it-leverandør er nu rettet, og de kunder - der kan være berørte af sagen - er informerede. Både vi og vores it-leverandør, BEC, beklager fejlen dybt.

Ritzau har været i kontakt med Jesper Bjerrehuus, der ikke har yderligere kommentarer.