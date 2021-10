Flere danske græskar kan skabe uhygge op til halloween

Skal man have et danskdyrket græskar til halloween i år, så er betingelserne blevet bedre, end de var sidste år.

Siden sidste år er arealet til dyrkning af de græskar, man bruger til halloween, nemlig vokset med 20 procent.

Det oplyser Landbrugsstyrelsen i en pressemeddelelse.

- For alle sorter af græskar er der sket en markant stigning siden 2015, og i år har udviklingen taget et solidt hop for de uhygge-spredende sorter.

- Så chancen for at møde en græskarmand fra en dansk mark er virkelig stor i år, siger Peter Byrial Dalsgaard, teamleder i Landbrugsstyrelsen.

Ifølge styrelsen breder det samlede areal for græskardyrkningen i Danmark sig over 387 hektar. Det svarer i runde tal til 542 fodboldbaner.

Siden 2015 er græskarmarkerne vokset med 65 procent.

De voksende arealer med græskardyrkning finder sted rundt om i landet, og et af de steder, hvor der især dyrkes mange græskar, er på Samsø.

- Der er nogle steder i Danmark, hvor der er en større tradition for dyrkning af grøntsagsafgrøder.

- Blandt andet ved vi, at Samsø dyrker rigtigt mange grøntsager, og der er også en rigtig stor produktion af græskar netop på Samsø, siger Peter Byrial Dalsgaard.

Det er primært sorten centnergræskar, der bliver brugt som halloweengræskar. Specifikt for denne sort er det samlede dyrkningsareal vokset med 10 procent fra 2020 til 2021.

Der findes også andre sorter, der kan bruges til at lave græskarmænd, ligesom nogle egner sig godt til middagsbordet.

Et af dem er sorten mandelgræskar. Dyrkningsarealet for denne sort faldt stort fra 2015 til 2020, hvor arealet gik fra 19 til blot en enkelt hektar.

Men fra 2020 til 2021 er udviklingen vendt, og det samlede dyrkningsareal med mandelgræskar er steget til 33,5 hektar.

- Vores tal kan desværre ikke afsløre, hvilke græskar der bliver spist, og hvilke der spreder uhygge.

- Men mandelgræskarret er et lækkert spisegræskar, som mange nok kender som spaghettigræskar, så det er måske også en ny madvane, der kan ses på markerne her, siger Peter Byrial Dalsgaard.

Halloween, der på dansk kendes som Allehelgensaften, finder sted 31. oktober.