Flere danskere dør på arbejdet

I 2018 mistede 31 personer livet på arbejdspladsen. Et tal, der er steget med seks personer inden for et år. Det har fået Arbejdstilsynet til at aflægge flere visit hos de arbejdspladser, hvor risikoen for dødsfald er højest

31 gange.

Så mange gange er en person i Danmark taget på arbejde uden at komme levende hjem igen. Og det er en forholdsvis stor stigning fra sidste år, hvor 25 personer omkom på jobbet, viser de seneste tal fra Arbejdstilsynet.

– Det er et højt tal. Det er en kurve, vi helst skal have knækket i nedadgående retning igen, siger tilsynschef i Arbejdstilsynet, Jacob Buch.

Det er et tal, der alleredehar fået beskæftigelsesminister, Troels Lund Poulsen (V) til at gribe ind og bede Arbejdstilsynet om at intensivere tilsynet - blandt andet ved at kigge i lagrene, på bilerne og i godscentralerne.

Som noget nyt har beskæftigelsesministeren desuden øget antallet kontroller i transport-branchen på baggrund af de mange dødsulykker.

Antal dødsfald på arbejdspladsen siden 2013 2013: 36, hvor tre mistede livet ved godstransport

36, hvor tre mistede livet ved godstransport 2014: 37, hvor ingen mistede livet ved godstransport

37, hvor ingen mistede livet ved godstransport 2015: 27, hvor to mistede livet ved godstransport

27, hvor to mistede livet ved godstransport 2016: 33, hvor fem mistede livet ved godstransport

33, hvor fem mistede livet ved godstransport 2017: 25, hvor fire mistede livet ved godstransport

25, hvor fire mistede livet ved godstransport 2018: 31, hvor syv mistede livet ved godstransport

– Det betyder, at vi har en større tilstedeværelse ude hos chaufførerne, der hvor de løser opgaverne, forklarer Jacob Buch.

Flest dødsfald inden for godstransport

Det er især i branchen ‘godstransport’, at antallet af dødsfald ligger højt. Syv lastbilchauffører mistede livet i 2018. Det skyldes blandt andet det tunge gods, som lastbilchaufførerne har med at gøre.

– Det er jo tunge sager. Det kan være fjernvarmerør, der kan være på 800-900 kilo, siger Jacob Buch.

De typiske årsager kan være, at godset falder ned over en chauffør, mens der bliver læsset.

– Det kan være i forbindelse med, at chaufføren skal fastgøre tunge gods eller bevæge sig op på det. Godset kan komme i bevægelse. Chaufføren er derfor i farezonen uanset, om de står på vognen eller opholder sig på jorden, siger Jacob Buch.

- Et tal, der ikke skal være der

Selvom antallet af dødsfald på arbejdspladserne er faldet i forhold til for 10 år siden, hvor omkring 60 mennesker mistede livet på arbejdet, er de 31 dødsfald i 2018 stadig et tal, som er for højt, mener Dansk Arbejdsgiverforening.

– Selvom det selvfølgelig er bedre end for ti år siden, er det stadig svært at finde glæde i det. Det er lige tragisk hver gang, og når tallet går op, er det en kedelig udvikling, siger chefkonsulent for Dansk Arbejdsgiverforening, Jens Lauritsen.

Selvom Arbejdstilsynet gør, hvad de kan for at forhindre, at der sker dødsfald på arbejdet, er det i sidste ende den enkelte arbejdsgiver på arbejdspladsen, der har ansvar for, at reglerne bliver overholdt.

Ifølge Jens Lauritsen er arbejdsmiljøloven meget klar, og det er arbejdsgiverens overordnede ansvar, at arbejdsmiljøet er sikkert og sundt.

– De skal skabe rammerne for, om reglerne bliver overholdt. Medarbejderen har desuden også et ansvar for at medvirke til, at sikkerhedsforanstaltningerne bliver fulgt, siger Jens Lauritsen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

En del af jobbet

– Der er mange af mine gamle arbejdskammerater, der ikke er her mere.

Sådan lyder svaret fra lastbilchaufføren, Gert Frier, da vi spørger ham om de høje dødstal branchen. Gert Frier har med over 20 års erfaring som lastbilchauffør, set flere kollegaer ladet livet på arbejdspladsen. Men for den garvede lastbilchauffør hersker der ingen tvivl om, at faren ved jobbet ikke kan skræmme ham væk.

Til trods for, at den erfarne lastbilchauffør ikke selv er bange for at blive i jobbet, så tvivler Gert Frier på, at det er alle i branchen har samme holdning.

Sidste år udgjorde lastbilchauffører syv ud af 31 dødsfald på arbejdspladsen. Seneste dødsfald var en 28-årig, nybagt far fra Holbæk. Den unge far mistede livet i en aflæsningsulykke torsdag aften, da en affaldsballe rev sig løs under levereringen af 1.200 kilo tunge affaldsballer til Roskilde Forbrændning.

– De unge taler om, at de nok ikke skal blive i branchen lige så langt tid, som jeg har været her, siger Gert Frier.

Ulykker inden for af- og pålæsning sker typisk ved... – Fald og snublen – når chaufføren færdes og bærer ting – Fald fra højden, fx fra bagsmæklift eller hvis chaufføren klatrer på lastbil eller gods – Ramt af nedfaldne genstande, fx gods der falder ned eller vælter – Påkørt under aflæsning i trafikken eller på lagrer – Akut fysisk overbelastning ved løft, træk og skub af tungt gods

Få styr på årsagen

Udviklingen af dødsfald i branchen kommer hverken som en overraskelse for Gert Frier eller Fagforeningen 3F.

Hos 3F mener man, at det næste skridt er at kortlægge chaufførernes dødsårsager. Arbejdstilsynets reglementer skal være målrettet til at forebygge arbejdsulykker i transportbranchen, så de kan sikre et sikkert arbejdsmiljø.

– Hele meningen med at gå på arbejde er, at man skal hjem igen til sin familie, siger Flemming Overgaard, næstformand i transportgruppen hos 3F.

Fagforeningen har i den seneste tid været i kontakt med Beskæftigelsesministeriet for at sætte fokus på lastbilchaufførenes arbejdsvilkår.

– Vi er glade for at beskæftigelsesministeren har erkendt, at der skal laves en ny indsats. Nu venter vi bare på, at der også bliver afsat ressourcerne til det, siger Flemming Overgaard.

Ingen Ole Lukkeøje på køreturen

Som erfaren lastbilchauffør anerkender Gert Frier, at der de seneste år er kommet en række positive tiltag for at forebygge arbejdsulykker.

– Køre- hviletiderne har virkelig hjulpet meget. Chaufførerne er mere friske, siger Gert Frier.

Han fremhæver netop denne lovgivning, som et tiltag, der hjælper med at skabe et sikkert arbejdsmiljø. Selvom Gert ser positivt på de tiltag, der er indført, mener han stadig, at der er lang vej igen.

– Vi er altid pressede som lastbilchauffører, dét er der, problemet ligger. Dette problem er der ikke blevet rettet op på endnu, siger Gert Frier.

Det har ikke været muligt at få en kommentar til tallene fra beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen.

Artiklen er blevet til i et samarbejde med journalistuddannelsen på RUC