Flere danskere er nu på vej hjem fra Wuhan

Fredag landede et fly fra Forsvaret i Roskilde lufthavn med fire danskere, der var blevet evakueret efter virusudbruddet i Kina.

Søndag er flere danskere på vej hjem fra det virusramte område Wuhan. De vil blive fragtet hjem på samme måde som i fredags.

Det bekræfter Sundheds- og Ældreministeriet overfor Ekstra Bladet. Tidligere lød meldingen, at der var tale om ti personer, men ministeriet siger nu, at det endelige antal af danskere ikke kan bekræftes.

Dermed er antallet uvist.

Ingen af de rejsende har indtil videre udvist tegn på at kunne være smittet med coronavirus, for så ville de ikke blive sat på et fly, lyder det fra ministeriet.

Den nøjagtige rute har ikke været muligt at få oplyst, men ifølge Ekstra Bladets oplysninger er der blandt andet tale om et fly, som lander i Marseille.

Ruten kan ske at blive kringlet, ligesom det var tilfældet med den første evakuering. Her måtte de fire danskere både forbi London og Madrid, før de kunne flyves af Forsvaret med et Challenger-fly til Roskilde lufthavn.

Hvorfor bliver de ikke sat i karantæne?

I Danmark bliver hjemvendte ikke automatisk sat i karantæne. Sådan har det også været under tidligere udbrud af sygdomme, for eksempel ebola.

Ifølge Sundhedsstyrelsen er der ingen grund til bekymring, da danskerne bliver grundigt undersøgt og udspurgt om deres gøren og laden både før og under rejsen samt ved landingen i Danmark.

- Vores kriterier for risikovurdering og vores principper for overvågning af raske med risikokontakt har vi mange års erfaring med, og de er på linje med vores nabolande. Vi tager ingen unødig risiko i forhold til at forebygge smittespredning i befolkningen, samtidig med at vi også tager hensyn til de borgere, der er kommet sikkert hjem fra et risikoområde, har Anne-Marie Vangsted, direktør i Styrelsen for Patientsikkerhed, tidligere udtalt i en pressemeddelelse.

Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke har skrevet om de første fire hjemvendte på Twitter, at de skal holde sig hjemme de første 14 dage og være i tæt kontakt med sundhedsmyndighederne.