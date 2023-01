Flere danskere får konstateret kræft

Flere danskere fik konstateret kræft i 2021 sammenlignet med året før.

Det viser nye tal fra Sundhedsdatastyrelsen.

Der blev konstateret 45.205 nye kræfttilfælde i 2021, og det svarer til en stigning på fire procent sammenlignet med året før.

Over en årrække er antallet af kræfttilfælde steget år for år. I 2020 faldt antallet dog en smule, men det skal ses i lyset af, at der var mindre aktivitet i sundhedsvæsenet grundet covid-19.

Årsagen til den stigende forekomst, er ifølge Mette Keis Jepsen, der er afdelingschef i Sundhedsdatastyrelsen, at der kommer flere ældre, og at ældre generelt har højere risiko for at få en kræftsygdom

- Der er altså ikke noget i tallene, der tyder på, at den enkelte har højere risiko for at udvikle kræft. Men i takt med, at vi bliver flere ældre, vil flere af os blive ramt, siger Mette Keis Jepsen i en pressemeddelelse.

Her adskiller testikelkræft sig dog fra de øvrige kræfttyper, ved at størstedelen af de nye tilfælde diagnosticeres blandt de yngre aldersgrupper.

I 2021 blev omkring 70 procent af alle nye tilfælde af testikelkræft diagnosticeret hos mænd, der var yngre end 45 år.

Ligesom flere får konstateret kræft, er der også flere, der lever med en kræftsygdom.

I 2012 levede 266.000 mennesker med kræft i Danmark. I 2021 var der 374.000 med en kræftdiagnose i Danmark.

- Det kan lyde bagvendt, men det er meget glædeligt, at flere lever med kræft. For det skyldes, at kræft sjældnere end tidligere er en hurtig dødsdom og oftere noget, man kan leve med eller endda blive helbredt for, siger Mette Keis Jepsen.

Flere kvinder end mænd levede med en kræftdiagnose i 2021. Den største gruppe lever med brystkræft. Blandt mændene lever den største gruppe med prostatakræft.