Flere danskere har gæld til det offentlige

Antallet af personer med gæld til det offentlige steg sidste år med 37.000.

Det skriver Gældsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Det betyder, at der ved udgangen af 2020 var 1,1 million personer, som skylder penge til det offentlige. Det svarer til knap hver femte dansker.

Opgørelsen viser, at sjællændere i gennemsnit skylder flest penge til det offentlige. Her lyder den gennemsnitlige gæld på 127.000 korner, hvilket ligger et godt stykke over landsgennemsnittet på 105.000 kroner.

Til sammenligning er den gennemsnitlige gæld i Region Midtjylland 95.000 kroner.

Andelen af borgere, der har gæld til det offentlige er også størst i Region Sjælland. Her skylder 17 procent af danskerne penge.

Region Midtjylland og Region Nordjylland har færrest borgere, der skylder det offentlige. Her er andelen begge steder 14 procent.