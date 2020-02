Flere danskere i corona-karantæne på Tenerife

Flere danskere er i karantæne på ferieøen Tenerife.

Først lød meldingen fra TUI, at de havde mindst tre danskere i karantæne. De har dog senere rettet det til, at de ikke har nogen danskere i karantæne dernede.

- Vi er stadigvæk ved at danne os et billede af, hvor omfattende det er. Men det er rigtigt, at hotellet stort set er gået i karantæne nu her. Vi afventer mere information nede fra Tenerife, fortæller TUI til Ekstra Bladet.

Bravo Tours oplyser, at de har to danskere på hotellet.

- Jeg kan bekræfte, at Bravo Tours har to danskere, der befinder sig på hotellet. Vi har fået besked på, at de skal blive der, indtil de har været i kontakt med de spanske myndigheder, siger Sidsel Nordestgaard fra Bravo Tours.

Hotellet, som hedder H10 Costa Adeje Palace, ligger i den sydøstlige del af ferieøen.

Der er ifølge det spanske medie 20 minutos omkring 1000 mennesker i karantæne.

Tidligere i dag lød det, at en italiensk turist var det første bekræftede tilfælde af coronavirus på Tenerife. Han havde opholdt sig på hotellet i seks dage, før han meldte sig til sundhedsmyndighederne. Han er nu indlagt på universitetshospitalet Nuestra Senora de Candelaria

Opdateres ...