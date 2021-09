Flere danskere skiftede fornavn sidste år

Antallet af danskere, der skiftede fornavn, steg støt sidste år, hvor corona ramte Danmark. Her skiftede 29 procent flere personer fornavn end gennemsnittet for perioden 2015-2019. Det viser tal fra Danmarks Statistik (DST).

Der var en tydelig stigning, efter at der blev indført restriktioner i samfundet i marts sidste år for at inddæmme smitten med corona. Særligt i juni, juli, oktober, november og december har DST registreret en stigning.

- Hvorfor nedlukningen tilsyneladende har påvirket antallet af fornavneskift, kan der kun spekuleres om. Men eftersom tendensen i 2020 var så markant, har vi valgt at tage opgørelsen med i denne publikation, skriver DST.

Det præcise antal fornavneændringer fremgår ikke af DST's tal.