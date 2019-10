Flere danskere smittet med farlig virus

Et område på størrelse med en håndboldbane ved Tisvilde Hegn på Sjælland skaber store problemer.

Flåterne i netop det område bærer nemlig på den såkaldte TBE-virus, som i yderste tilfælde kan resultere i hjernebetændelse - og ydermere grænser området op til en skovlegeplads. Det har Statens Serum Institut i samarbejde med Naturstyrelsen konkluderet.

- Der har været fire tilfælde inden for nogle få måneder, så vi bliver nødt til at informere borgerne i området og lægerne, hvis der nu skulle komme flere tilfælde, siger Anders Fomsgaard, der er overlæge med speciale i virus & mikrobiologisk specialdiagnostik.

Brænder af

For at forhindre at flere bliver smittede, har Naturstyrelsen valgt at brænde ukrudt af i området og slå det omkringliggende græs.

På den måde kommer man måske af med nogle af flåterne.

- Vi forsøger også at holde dyr som for eksempel hjorte væk, sådan at flåterne ikke bliver spredt til andre områder. Derudover bliver der også sat skilte op, som advarer gæster på legepladsen, siger overlægen.

Hvis man er blevet smittet med TBE-virussen, vil symptomerne først være som en sommerinfluenza, fortæller Anders Fomsgaard.

Derefter kan man risikere at få hjernebetændelse, hvor man får hovedpine, feber, kramper og eventuel sløret tale. Det sker for cirka en fjerdedel af de smittede.

Naturstyrelsen oplyser, at de den 11. oktober begyndte arbejdet med at sikre legepladsen. Samtidig råder de borgere til at tage fornuftig beklædning på, hvis de færdes i området.

