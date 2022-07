Flere danskere vil have booster-stik inden ferien

Selvom coronarestriktioner og coronapas ikke længere er aktuelt i Danmark, er der mange andre lande, der fortsat gør brug af disse.

Det har fået flere danskere til at gribe knoglen og ringe ind til coronahotlinen.

Her går bekymringerne blandt andet på, om det er muligt at få et booster-stik med en coronavaccine, da vaccinens virkning ikke varer evigt. Det skriver TV 2 Fyn.

En af de regioner, der i øjeblikket modtager en del opkald, er Region Syddanmark. Men her er svaret meget simpelt: Nej. Det kan ikke lade sig gøre. Dog kan man få et stik, hvis man er særlig udsat, har tv-stationen fået oplyst.

Tjek op på reglerne

Hvis man sidder derude og er i tvivl om, hvordan man skal forholde sig til corona i udlandet, kan man altid tjekke Udenrigsministeriets rejsevejledninger for de enkelte lande.

Her står der, hvorvidt det kræves, at man er vaccineret, har en negativ coronatest, eller om man bare kan rejse afsted uden at tænke for meget over corona.

Sundhedsstyrelsen har planer om at sætte gang i vaccinationsprogrammet mod coronavirus fra 1. oktober. Det gælder for personer på 50 år eller derover.

Personer på plejehjem og særligt sårbare ældre kan dog - efter planen - allerede få tilbudt vaccinen fra 15. september.