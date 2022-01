Flere døde i stort trafikkaos efter snestorm i Pakistan

I Pakistan har mindst 21 personer lørdag mistet livet, efter at en voldsom snestorm skabte trafikkaos og begravede adskillige biler tæt på byen Murree.

Ifølge det lokale politi er mindst seks personer frosset ihjel i deres biler, som følge af snestormen, mens det endnu ikke står helt klart, om de resterende blev kvalt efter at have indåndet dampe fra bilerne under snedyngerne.

Det skriver flere internationale medier herunder nyhedsbureauet AFP.

Soldater hjalp til med at rydde vejen for sne. Foto: AFP PHOTO / Inter Services Public Relations

Kom for at se snevejr

Titusindvis af personer var flokket til området for at se det usædvanligt kraftige snefald, og blev så herefter fanget i snedyngerne.

Videoer fra sociale medier viser ifølge AFP flere biler, der holder tætpakket med bunker af sne på tagene.

- Folk står i en forfærdelig situation, fortalte en turist i området til nyhedsbureauet.

Snestormen ramte en lille pakistansk by 70 kilometer fra hovedstaden Islamabad. Foto: AFP PHOTO / Inter Services Public Relations

Advarer

Området er blevet erklæret for et 'katastrofeområde', og lokale myndigheder opfordrer folk til at holde sig væk.

Premierminister Imran Khan har udtalt, at han er chokeret og oprørt over tragedien.

' Et hidtil uset snefald og folks stimlen sammen uden at undersøge vejrforholdene har overrasket distriktsadministrationen.'

'Jeg har beordret en undersøgelse og en indførelse af streng lovgivning for at undgå sådanne tragedier', skriver han på Twitter.