Flere dropper tandlægen: - Stærkt bekymrende

Som voksen kan et tandlægebesøg hurtigt løbe op i rigtig mange penge, og i en tid med inflation vælger mange derfor at spare på tandlægeregningen.

Det skriver Tandlægeforeningen i en pressemeddelelse på baggrund af foreningens egen undersøgelse blandt 600 tandlæger landet over.

Stigende inflation

70 procent af de adspurgte tandlæger fortæller, at de har fået flere afbrud og folk, der fravælger et besøg hos dem, sammenlignet med året før, hvor tallet allerede var lavt grundet coronapandemien.

75 procent mener, at forklaringen ligger i den stigende inflation.

- Det gør mig harm, at økonomi skal afgøre danskernes sundhed. Tandpleje er en sundhedsydelse på linje med andre ydelser i sundhedsvæsenet, og derfor er det stærkt bekymrende, at der lige nu er rigtig mange, der ikke får den behandling, de bør have, siger Susanne Kleist, der er formand for Tandlægeforeningen.

- Det er desværre de patienter, der har mest brug for tandpleje, der melder afbud.

Ikke overrasket

Lektor på Odontologisk Institut ved Københavns Universitet, Esben Boeskov Øzhayat, er ikke overrasket over undersøgelsens resultat.

- Det kan næsten ikke undgås, at inflationen sætter fart i opdelingen i et a- og b-hold i tandsundhed.