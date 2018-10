Flere end 250 slanger, alligatorer og stinkdyr fundet i amerikansk hjem

Myndighederne i Montgomery County, Pennsylvania, fortæller, at flere end 250 dyr tirsdag blev fundet i et hus på vejen Station Road.

Blandt de mange dyr var blandt andet 100 slanger, tre alligatorer, mange marsvin, mange skildpadder og to stinkdyr. Tracie Graham fra Forening for Stop af Dyremishandling (SPCA) siger, at det er et af de mest ekstreme tilfælde af dyresamlermani.

Det skriver CBS Philly.

Se de vanvittige optagelser fra huset - og hør Tracie Graham fortælle om fundet - i klippet øverst.

Ingen er endnu retsforfulgt

- Dyrene var blevet forsømt i forskellige grader. Der var både tale om sanitær forsømmelse og mangel på mad og vand, fortæller Graham.

På trods af dette har sagen endnu ikke fået et retsligt efterspil. Det forventes dog, at myndighederne snart rejser tiltale mod de to personer, som bor i huset.

- Vi er stadig ikke langt nok i undersøgelsen af dyrenes tilstand, til at vi kan vurderer hvilken form for anklage, der ville være tale om, fortæller Tracie Graham.