Flere end 50 har anmeldt svindel med camping-vogn

Politiet har modtaget over 50 anmeldelser mod en kvinde fra Køge-egnen, der mistænkes for at snyde med udlejningen af campingvogne, skriver jv.dk.

- Der er sikkert flere anmeldelser på vej. Det er jeg ret sikker på, siger politiassistent John Jakobsen fra Midt- og Vestsjællands Politi til jv.dk.

JydskeVestkysten har tidligere berettet om, hvordan kvinden angiveligt har lejet en campingvogn ud til i stribevis af familier, som skulle på ferie i den. Problemet var blot, at kvinden beholdt en del af pengene - og campingvognen blev aldrig leveret.

Kvinden har, efter at JydskeVestkysten og Ekstra Bladet har omtalt sagen, betalt nogle af pengene tilbage.

Ifølge politiassistent John Jakobsen er der endnu ikke rejst sigtelse mod kvinden.

Grov sag

Han betegner sagen som grov på grund af det store antal anmeldelser.

Camilla Nissen Ravn er et af ofrene for den angivelig svindel. Hun har også anmeldt Køge-kvinden.

- Hun har snydt den forkerte. Mange opgiver jo typisk at gå videre med sådanne sager. Ingen skal snyde mig. Jeg regner ikke med at få mine penge igen. Men kvinden skal stoppes, så hun ikke kan fortsætte bedragerierne.

- Omvendt ved jeg, at kvinden har børn, og jeg er ked af, hvis dette her rammer dem. For de er jo helt uskyldige, har Camilla Nissen Ravn tidligere sagt til Ekstra Bladet.

Ekstra Bladet har tidligere forgæves forsøgt at få en kommentar fra den kvindelige udlejer af campingvognen.

